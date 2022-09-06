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深水埗警署暴動案 一人開審前改認罪

【明報專訊】2019年8月29日示威者包圍深水埗警署引發警民衝突，包括13歲女童的8人被控暴動等罪，案件昨於區域法院開審。其中一名男廚師在開審前改為認罪，案情稱他曾以雷射筆照向警署，會還押至審訊完結後判刑。控方開案陳辭稱，根據被告衣物、身上物品及推進路線，他們身處「鬧事」群眾之中，明顯參與暴動。

8被告為學生張嘉棟（21歲，案發時歲數，下同）、田倬行（25歲）、廚師顧嘉杰（25歲）、冼穎聰（28歲）、學生鄺煒心（17歲）、女學生馬紫妍（16歲）、女生姚珈瑜（16歲）及13歲女生。顧昨承認暴動及在公眾地方藏有攻擊性武器罪，其餘7人否認暴動等罪。

顧承認的控方案情稱，當晚10時起數十示威者於深水埗一帶聚集，有人叫「光時」口號，有人以雷射筆照射警署，警方啟動「警署保衛機制」。晚上11時許，5名「重裝備」示威者步出人群，用磚狀硬物投擲警署內變電站。警方驅散群眾，拘捕本案多人。片段顯示，顧曾以雷射筆照向警署，其間一度拉下口罩吸煙，並跟隨人群徘徊。

針對不認罪7人，控方開案陳辭稱，片段拍到有人持發光物品照射警署，亦有人搜出防毒面罩、繃帶等。控方稱案發時出現非法集結，「警署保衛機制」啟動一刻起就演變為暴動。聆訊今續。

【案件編號：DCCC109/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 深水埗警署 反修例事件

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