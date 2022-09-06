深水埗警署暴動案 一人開審前改認罪

8被告為學生張嘉棟（21歲，案發時歲數，下同）、田倬行（25歲）、廚師顧嘉杰（25歲）、冼穎聰（28歲）、學生鄺煒心（17歲）、女學生馬紫妍（16歲）、女生姚珈瑜（16歲）及13歲女生。顧昨承認暴動及在公眾地方藏有攻擊性武器罪，其餘7人否認暴動等罪。

顧承認的控方案情稱，當晚10時起數十示威者於深水埗一帶聚集，有人叫「光時」口號，有人以雷射筆照射警署，警方啟動「警署保衛機制」。晚上11時許，5名「重裝備」示威者步出人群，用磚狀硬物投擲警署內變電站。警方驅散群眾，拘捕本案多人。片段顯示，顧曾以雷射筆照向警署，其間一度拉下口罩吸煙，並跟隨人群徘徊。

針對不認罪7人，控方開案陳辭稱，片段拍到有人持發光物品照射警署，亦有人搜出防毒面罩、繃帶等。控方稱案發時出現非法集結，「警署保衛機制」啟動一刻起就演變為暴動。聆訊今續。

【案件編號：DCCC109/21】

（反修例風暴）