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「12港人」鄧棨然7個月再寄家書 弟稱工整疑代筆

【明報專訊】涉12港人案、正在從化監獄服刑的港人鄧棨然，家人自今年2月中之後再收到其來信。鄧弟質疑來信字迹工整，可能是代筆，而信中稱鄧棨然只收過4封來信，但家人至今已寄出15封信，質疑大部分信件被扣起。鄧在信中交代他心情輕鬆，並囑家人不要有太大壓力，要有信心，「陽光終會重臨」。

家人共寄15封 信中稱只收過4封

鄧棨然家人今年2月中收到鄧的信件後，一直未有來信，其胞弟今年寄往監獄的信件亦兩度「打回頭」，家屬7月因無棨然音信向入境處求助。事隔超過一個月，鄧棨然胞弟前晚於社交網站張貼一封8月5日以鄧棨然署名的來信，但弟稱「棨然手字邊有咁公（工）整呀」，與過去來信有別，懷疑來信是代筆，「但點都好，總算叫做收到信啦」，但更希望收到其親筆信。

「希望你們要有信心 陽光總會再臨」

鄧棨然信中囑咐家人不用擔心，「我還可以，現在的難關未能把我擊倒」，不清楚家人是否了解其近况，而他最後收到的信是鄧母和鄧弟今年7月26日寫的書信，前後共收到4封。他亦稱在獄中沒有煩慮、煩憂和胡思亂想，「每天也為你們和香港的大家禱告」，並稱在獄中「生活過得還好，心情輕鬆，一無掛慮」，希望家人不要有太大壓力，「希望你們一樣要有信心，陽光總會再臨」。他在信末稱錢已夠用，着家人「不用再打錢給我」，並說同住者都是樂觀、脾氣好和友善的人，家人不用擔心。

鄧弟稱，早預料書信會被拆開過目，甚至被扣起，但家人至今已寄出15封信，鄧棨然只收到4封，「會唔會過份咗啲呢」。他又感謝媒體和各界對棨然的關心和支持。

鄧棨然前年底因12港人偷渡案被內地裁定組織他人偷越邊境罪罪成，判監3年。

（反修例風暴）

相關字詞﹕12港人案 鄧棨然

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