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交通普查問手機應用疫下出行 邀3.5萬戶參與 不蒐姓名身分證

【明報專訊】運輸署昨起至12月底將進行「2022年交通習慣調查」，蒐集市民最新出行模式及習慣，以更新及改良策略性交運輸模型，助日後規劃運輸設施及制定交通政策。運輸署副署長（策略及技術服務）邱國鼎稱，對上一次調查為2011年，今次目標邀請3.5萬戶以網上、電話或面談形式參與（見表），並會加入新問題，盼了解市民如何配合智能電話使用交通工具，以及疫情下出行模式有否改變。

兼查對電動滑板車看法 備日後規管

俗稱「風火輪」或電動滑板車等電動可移動工具近年在各地普及。邱國鼎稱，現行法例下相關使用者未能為裝置取得牌照、亦無第三者保險，在公共路面使用屬違法，署方將藉今次調查了解市民對電動可移動工具看法，配合現於白石角推行的「電動可移動工具先導試驗」，再考慮日後在港如何規管及容許使用的環境。另外，近年市民亦流行使用Uber等網約車，邱稱所有出行習慣數據都會用作日後制定政策時參考。

稱近10年大量基建 今次較昔重要

交通習慣調查約每隔10年進行，首次於1973年，今次為第六次。邱國鼎形容，今次調查「比過去5次更為重要」，因過去10年有大量運輸基建落成，例如東鐵線過海段、屯馬線、屯赤隧道等；而智能電話普及和生活模式改變，例如疫情後更多人在家工作，各因素均會改變出行習慣。他提到過去每次調查後都會有重要交通基建或政策推出，如1980年代調查了解到市民需大型集體運輸，故當時為拓展鐵路網絡年代；1990年代了解到市民跨境出行需求，隨後推出新機場核心工程、興建青馬大橋及汀九橋等。

邱預計今次調查開支約1500萬元，與10年前相若；而受疫情影響，今次未能涵蓋旅客，日後在恢復通關後將針對旅客再做調查。他稱受邀市民可選擇是否參與，惟認為交通與市民生活相關，預計反應將積極。

運輸署助理署長（策略研究）梁世豪稱，將陸續向受邀住戶寄通知信，住戶可掃描二維碼填網上問卷，在網上或透過熱線預約電話或面對面訪問。他說，為防疫考慮，訪問員須符合疫苗通行證要求、每周兩次核酸檢測、並於每日訪問工作開始前快測，訪問期間全程佩戴護目鏡及口罩，署方暫聘請了180名訪問員。

可面談可網答 料明年中有初步結果

私隱方面，梁稱受訪者參與調查時只需提供年齡層、出行紀錄及就業情况等基本資料，毋須提供身分證號碼及姓名、出生日期等；所有受訪資料會加密傳送至受保護伺服器，並在完成統計後於明年內全數銷毁。運輸署預計明年中可公布初步結果，並於2024年前公布完整報告。

相關字詞﹕電動可移動工具 運輸署 交通習慣調查

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