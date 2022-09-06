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劏房虐兒命案 母11月再訊

【明報專訊】瘦骨嶙峋的5歲男童上周六（3日）昏迷倒卧深水埗劏房單位送院不治，身上有30多處可疑傷痕，面部瘀黑。其懷有5個月身孕的母親一度企圖跳樓被救回，被控以一項謀殺罪，昨被押解往西九龍裁判法院首次提堂，暫毋須答辯；還押懲教署看管至11月28日再訊，待警方進一步調查。

被告黎成娣（33歲）報稱無業，由當值律師代表。她蓄及腰馬尾應訊，不時四處張望，腹部明顯隆起。庭上亦透露，被告另外兩名子女暫由社署看管。

被告昨沒有保釋申請，原被安排還押小欖精神病治療中心，但案件昨午再開庭，確認中心不會接收被告，改由懲教看管。被告現被控一項謀殺罪，稱她今年9月2日在深水埗某單位內謀殺男童黎一鳴。

防虐兒會：社工遭拒 可找理由探

另外，防止虐待兒童會總幹事黃翠玲於港台節目表示，一般家庭如面對經濟壓力、受情緒困擾或婚姻問題等，都屬高危家庭，加上如家長沒裝備好管教知識及技巧，會容易使用負面方法或打罵方式管教子女，變相較大可能出現虐兒危機。如家庭已獲社工跟進個案，但拒絕接受服務，黃翠玲則建議社工可盡量安排見面，或以送上物資等理由探訪。

立法會議員田北辰在社交媒體專頁表示，去年已要求政府立法強制舉報虐兒，但現時仍未有進展，最終導致「次次馬後炮」，「下年又馬後炮問點解學校同社工冇跟進？」

【案件編號：WKCC 3143/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 母親 謀殺兒童

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