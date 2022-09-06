港聞

港聞二

表行劫案拘6人 起回半數失物

【明報專訊】銅鑼灣一間表行上周三發生持械劫案，4名男賊人持疑似手槍、刀及鐵槌劫去70隻名表，涉價值約1300萬元。警方經連日追查，前日（4日）起以涉嫌「行劫」等罪拘捕6人，並起回半數失物，同時檢獲23萬元的懷疑犯罪得益。警方稱涉案賊人全數落網，並會調查被捕者是否牽涉其他刑事案件，不排除有更多人被捕。

港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮表示，經警方連日追查，前日分別於旺角及銅鑼灣拘捕4人，涉嫌「行劫」。被捕男子介乎20至35歲，均報稱無業，部分有黑社會背景。警員在其住所及租住的酒店房間起回36隻失表，以及23萬元現鈔，相信為犯罪得益。警方將調查檢獲現鈔是否來自轉售名表所得。

調查期間，警方發現有人懷疑在知情下提供車輛協助犯案，故再鎖定兩名車主，昨日於跑馬地及元朗拘捕，涉嫌「串謀行劫」。

無證據涉真槍

張透露，警方調查時翻查大量閉路電視了解事發經過，並發現4名疑犯於事發當日早上曾於銅鑼灣及灣仔一帶流連，相信在「踩線」。他稱暫未有證據顯示案件涉真實槍械，警方至今亦未尋獲懷疑槍具。

警方呼籲市民，若曾遇到有人兜售來歷不明名貴手表，宜立即致電2860 7834或9886 0043與警方聯絡；又強調行劫為嚴重罪行，一經定罪可判處終身監禁，籲任何人不要抱僥倖心態以身試法。

上 / 下一篇新聞

初選案譚文豪、郭家麒、楊岳橋冀早判刑 稱長期還押感焦慮 控方：應待不認罪者審結
初選案譚文豪、郭家麒、楊岳橋冀早判刑 稱長期還押感焦慮 控方：應待不認罪者審結
旁聽者涉煽動 控罪裁合憲
旁聽者涉煽動 控罪裁合憲
格鬥教練原控刑罪煽動 改控國安法煽動顛覆
格鬥教練原控刑罪煽動 改控國安法煽動顛覆
物流署招標增國安條款 可DQ投標者斷合約
物流署招標增國安條款 可DQ投標者斷合約
下跪茶禮掀議 福建附小：教禮非揚愚孝 歸咎對「福建」偏見 批評者「諗多咗」
下跪茶禮掀議 福建附小：教禮非揚愚孝 歸咎對「福建」偏見 批評者「諗多咗」
35.3℃成最熱9月天
35.3℃成最熱9月天
稱疑無牌工場 3部門查民主黨工作室無拘人 未檢證物 前區議員：沒製月餅只取貨點
稱疑無牌工場 3部門查民主黨工作室無拘人 未檢證物 前區議員：沒製月餅只取貨點
電盈3職員涉受賄泄4700客私隱 控貪污不誠實用電腦
電盈3職員涉受賄泄4700客私隱 控貪污不誠實用電腦
劏房虐兒命案 母11月再訊
劏房虐兒命案 母11月再訊
交通普查問手機應用疫下出行 邀3.5萬戶參與 不蒐姓名身分證
交通普查問手機應用疫下出行 邀3.5萬戶參與 不蒐姓名身分證
「12港人」鄧棨然7個月再寄家書 弟稱工整疑代筆
「12港人」鄧棨然7個月再寄家書 弟稱工整疑代筆
深水埗警署暴動案 一人開審前改認罪
深水埗警署暴動案 一人開審前改認罪
村屋地盤3工人 遭6煞襲擊
村屋地盤3工人 遭6煞襲擊
警逼子自瀆案事主：長大始知被教手淫
警逼子自瀆案事主：長大始知被教手淫
周末過後 1169校呈報3444確診 防護中心稱預期內 料師生在社區感染
周末過後 1169校呈報3444確診 防護中心稱預期內 料師生在社區感染
指二代疫苗未證有效 劉宇隆：應專注推高打3針
指二代疫苗未證有效 劉宇隆：應專注推高打3針
民建聯訪東盟 大馬華商冀港鬆防疫便利經商
民建聯訪東盟 大馬華商冀港鬆防疫便利經商
商人控龔仁心等騙5000萬 稱原付錢投資 被用作打爭產官司
商人控龔仁心等騙5000萬 稱原付錢投資 被用作打爭產官司
涉濫發免針紙 女醫生被捕
涉濫發免針紙 女醫生被捕
男生否認姦同廈12歲自閉女
男生否認姦同廈12歲自閉女
浸大副校郭毅可 過檔科大任首席副校
浸大副校郭毅可 過檔科大任首席副校
大灣區GBA新聞：北上生活要便捷 先學電子支付 沒內地銀行戶口 充值電子錢包不便
大灣區GBA新聞：北上生活要便捷 先學電子支付 沒內地銀行戶口 充值電子錢包不便
灣區手記：香港勝在有ICAC ／文：尚東美
灣區手記：香港勝在有ICAC ／文：尚東美
【Emily】辭官初期低調 民記訪星馬隨團 選人大否 徐英偉：大家留意住喇
【Emily】辭官初期低調 民記訪星馬隨團 選人大否 徐英偉：大家留意住喇
【Emily】不可降解膠刀、叉、匙 澳門明年起禁進口
【Emily】不可降解膠刀、叉、匙 澳門明年起禁進口
【Emily】環運會7大學推「可重用餐盒借用」
【Emily】環運會7大學推「可重用餐盒借用」
【Emily】水上掛明月 佐敦谷、啟德辦「河道活化」綵燈會
【Emily】水上掛明月 佐敦谷、啟德辦「河道活化」綵燈會
【Emily】月尾會展潮州節 有「一蚊魚蛋」同「雲旅遊」
【Emily】月尾會展潮州節 有「一蚊魚蛋」同「雲旅遊」
【Emily】同義工局電車打卡 有得換薯片
【Emily】同義工局電車打卡 有得換薯片