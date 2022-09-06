表行劫案拘6人 起回半數失物

港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮表示，經警方連日追查，前日分別於旺角及銅鑼灣拘捕4人，涉嫌「行劫」。被捕男子介乎20至35歲，均報稱無業，部分有黑社會背景。警員在其住所及租住的酒店房間起回36隻失表，以及23萬元現鈔，相信為犯罪得益。警方將調查檢獲現鈔是否來自轉售名表所得。

調查期間，警方發現有人懷疑在知情下提供車輛協助犯案，故再鎖定兩名車主，昨日於跑馬地及元朗拘捕，涉嫌「串謀行劫」。

無證據涉真槍

張透露，警方調查時翻查大量閉路電視了解事發經過，並發現4名疑犯於事發當日早上曾於銅鑼灣及灣仔一帶流連，相信在「踩線」。他稱暫未有證據顯示案件涉真實槍械，警方至今亦未尋獲懷疑槍具。

警方呼籲市民，若曾遇到有人兜售來歷不明名貴手表，宜立即致電2860 7834或9886 0043與警方聯絡；又強調行劫為嚴重罪行，一經定罪可判處終身監禁，籲任何人不要抱僥倖心態以身試法。