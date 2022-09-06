電盈3職員涉受賄泄4700客私隱 控貪污不誠實用電腦

電盈：已解僱 絕不容忍濫用

電訊盈科發言人表示，非常重視客戶資料保密，只有經授權員工方可查閱，而員工均須嚴謹遵守個人資料處理守則。電盈稱，絕不容忍濫用資料，若有發現定必嚴肅處理。涉案3人已即時解僱。案件已進入司法程序，不便評論。

被告劉成殷（36歲）及賴思廷（28歲）分別為PCCW Services Limited收費電視部小組前組長及前初級市場推廣主任；另一被告簡紹基（38歲）則為PCCW直銷部前銷售主任。2017年6月至2018年10月涉嫌案發時期，PCCW設有兩個電腦系統以保存客戶身分證號碼、電話號碼等個人資訊及資料，只有指定職員可使用有關電腦系統，3人獲發的桌上電腦均裝有該兩個系統，簡又獲發一部安裝了其中一個系統的平板電腦。

3人被控共4項貪污罪名，其中兩項貪污控罪指劉涉無合法權限或合理辯解而向一名人物索取數筆款額不詳貸款，並與另一人物串謀，從對方接受兩筆共1.3萬元賄款，以在系統閱覽和搜尋客戶資料，向該兩人披露從系統獲得的客戶資料。

另兩項貪污控罪指劉涉嫌與另兩被告串謀，使賴及簡在無合法權限或合理辯解下，從劉分別接受4000元及2000元，作為在系統閱覽和搜尋客戶資料並向劉披露相關資料的報酬。