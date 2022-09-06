稱疑無牌工場 3部門查民主黨工作室無拘人 未檢證物 前區議員：沒製月餅只取貨點

警：無黑工 食環：未見無牌經營

警方回覆，接獲報案稱懷疑大圍村第一街有非法勞工，遂到場調查，其間未發現有非法勞工問題，但得知該地方疑被用作食物製造工場，遂轉介其他部門。

食環署回覆，該處所未領有署方簽發的有效食物業牌照，署方昨接獲警方通知，懷疑有人於處所無牌經營食物業，遂派人聯同警方巡查，其間未發現有人無牌經營食物業，署方會繼續留意上址情况及採適當行動。海關稱人員昨傍晚就沙田區一宗案件到場了解，會適當跟進。

吳定霖表示，辭任區議員後開設該工作室以繼續地區工作，上址非月餅製造工場，近期為竹安團隊提供取貨點，供市民憑券取月餅。竹安團隊稱，團隊售賣的月餅全由持牌供應商生產，早前已全數交貨予他們包裝，團隊沒在上址製作月餅，上址只屬月餅的包裝點及自取點，並非製造工場。

竹安團隊上月曾在facebook稱，月餅收益將用作支持林卓廷，買禮券者可到自取點領取月餅，其中一個換領點便是「據點工作室」；團隊facebook亦表明竹安貨品收益將用作支持林卓廷。