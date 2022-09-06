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稱疑無牌工場 3部門查民主黨工作室無拘人 未檢證物 前區議員：沒製月餅只取貨點

【明報專訊】食環署、海關及警方昨午派員到大圍村第一街民主黨前沙田區議員吳定霖開辦的「據點工作室」調查，疑涉無牌製作月餅，人員調查後晚上離去。「據點工作室」是「竹安團隊」的月餅領取點之一，月餅收益用作支持涉「35+初選案」還押的民主黨林卓廷。吳定霖向本報稱，上址為「竹安團隊」月餅取貨點，非月餅製造工場，對執法行動感驚訝，執法人員到場了解後無檢取物品或拘捕任何人。

警：無黑工 食環：未見無牌經營

警方回覆，接獲報案稱懷疑大圍村第一街有非法勞工，遂到場調查，其間未發現有非法勞工問題，但得知該地方疑被用作食物製造工場，遂轉介其他部門。

食環署回覆，該處所未領有署方簽發的有效食物業牌照，署方昨接獲警方通知，懷疑有人於處所無牌經營食物業，遂派人聯同警方巡查，其間未發現有人無牌經營食物業，署方會繼續留意上址情况及採適當行動。海關稱人員昨傍晚就沙田區一宗案件到場了解，會適當跟進。

吳定霖表示，辭任區議員後開設該工作室以繼續地區工作，上址非月餅製造工場，近期為竹安團隊提供取貨點，供市民憑券取月餅。竹安團隊稱，團隊售賣的月餅全由持牌供應商生產，早前已全數交貨予他們包裝，團隊沒在上址製作月餅，上址只屬月餅的包裝點及自取點，並非製造工場。

竹安團隊上月曾在facebook稱，月餅收益將用作支持林卓廷，買禮券者可到自取點領取月餅，其中一個換領點便是「據點工作室」；團隊facebook亦表明竹安貨品收益將用作支持林卓廷。

相關字詞﹕警方 海關 食環 月餅 竹安團隊

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