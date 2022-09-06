下跪茶禮掀議 福建附小：教禮非揚愚孝 歸咎對「福建」偏見 批評者「諗多咗」

活動旁白被指如大妗

校長：負責教師新婚

徐區懿華（圖）主要回應3方面批評。對於涉下跪奉茶的批評，她稱活動「下跪」純粹表達尊敬，不應理解為屈辱和屈服。其次，她回應了備受爭議的一句主持教師旁白「從今以後，我會好好孝順你，你話點就點啦』」，被網民指為「大妗姐」式台辭。校長稱設計活動「兩位老師都是剛結婚不久」，應是借用婚禮上新郎向新娘說的話，而非教導學生對父母千依百順或愚孝，強調有提前向家長介紹具體細節及意義，斥批評者「可能『諗多咗！』」她還稱邀請父母及學生時已考慮親子關係情况，確認未有親子關係緊張的學生參與。

稱無親子關係差學生參與

她還表示，啟動禮只是開始，已選擇10句孝道「金句」印於家課冊，並計劃適時向學生介紹，冀透過持續的孝道教育讓學生走出自我、關注父母。她稱校方會不斷改進禮儀的形式設計。

翻查當日活動新聞稿，校方稱「揼骨」、「奉茶」、「剪指甲」是為讓學生體會父母辛勞，以表感恩及敬意之心。「孝道」屬新學年全年活動，分3個階段，包括《孝經》問答比賽、《孝經》背誦比賽及「孝經故事劇場」，又會邀請家長參與「孝親教育」工作坊，「使其能建立重視子女孝親教育的意識及態度」。

天虹校長：未料外界反應 將審慎

浸信會天虹小學校長馮耀章稱未曾舉辦類似活動，該校今年主題是「尊敬」，冀學生可用舒服方式表達敬意，又稱由於是基督教學校，主要透過聖經故事教導孝順父母。他說坊間對福建附小活動的反應是始料未及，令他作為教育工作者亦有所反思，審慎處理教學方式。他透露，近日在召開家長會時提及此事，贊成反對意見參半。馮認為，涉及相關議題需有更高層次考量，要引起小朋友興趣，考慮他們理解能力，「價值觀教育是最難教，要令他們在心態及行為上有改變」。

身兼香港家庭教育學院總監的立法會議員狄志遠認為校方出發點並無問題，尊重學校的專業教學決定，呼籲外界給予學校空間，毋須過度批評。他稱疫情下有很多家庭包括照顧者有精神壓力，這正正是個契機；若有學生對有關活動十分反感，校方可適切了解因由，介入協助。