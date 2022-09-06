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物流署招標增國安條款 可DQ投標者斷合約

【明報專訊】政府物流服務署上月在採購及服務的標準條款及條件中新增條款，訂明如出於國家安全考慮，政府可在採購中取消個別投標者的資格，以及在合約期間終止合約。翻查物流署正在招標的項目，受影響的包括廁紙採購、製作離島地圖、防治蟲鼠等。有公務員組織表示，更新條款意味前線同事未來要檢查投標公司的背景，冀政府提供清晰指引。

財庫局：已招標項目可追加附錄

新增條款列明，若承辦商曾經或正作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行，或作出不利於國家安全的行為或活動，政府考慮到繼續僱用承辦商或繼續履行合約不利於國家安全，可立即終止合約及取消其投標資格。條款指出，為維護國家安全，或為保障香港公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，有必要剔除有關投標者。政府物流服務署7月列載的採購及服務標準條款及條件未有相關條款。

翻查政府物流服務署正在招標的項目，來自各個部門，包括物流署購買大卷裝衛生紙、地政總署為離島製作三維數碼地圖、食環署為沙田區街市及熟食市場提供潔淨及防治蟲鼠服務。部分招標文件未發現相關維護國安條款。

財經事務及庫務局回覆本報查詢稱，物流署已修改其供部門於採購時使用的合約範本，更新的《物料供應及採購規例》於8月29日生效，若有已招標的採購，部門可透過發出附錄或透過標書協商，將相關條款加入標書。財庫局表示，相關更新指引旨在提醒採購部門在現行採購工作中須維護國家安全，毋須額外人手。

公僕工會：意味前線要查公司背景 憂指引不清「踩地雷」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，物流署開放的招標項目很少與國安有關，憂慮更新條款意味前線同事未來需要檢查投標公司的背景，若前線公務員審核投標者後，該投標者日後被指不利國家安全，前線公務員恐因而要負上責任，「（指引）不可『籠統』，否則同事會踩地雷」。他建議政府詳列哪些行為屬危害國安，甚至表列危害國安公司，或以後另設部門審核投標者背景。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，全世界很多地方都有國家安全的相關守則，加入國安元素是「執正」條款。

非牟利組織幹事憂自我審查 社總稱對社福界影響不大

非牟利組織亦會投標政府項目，有不願具名的組織幹事認為，新增國安條款會令組織自我審查，令他們憂慮一些較活躍參與社運或批評政府的人會影響其所屬團體，以致難以參與政府招標，較敢言的人最終被邊緣化。社會工作者總工會會長張志偉認為新措施對社福界影響不大，因社署已在服務質素標準將《國安法》列為服務單位需要知悉的法例，早已預料國安法會加入於不同條款中，認為並非新鮮事。

IT業憂商業運作「提心吊膽」

政府資訊科技總監辦公室本月亦有不少招標項目。資訊系統安全及合規審查顧問賴灼東表示，資訊安全等屬技術範疇，以往招標項目只考慮投標者的預算及經驗，未來若加入國安元素，相信政府需自行查清公司背景，當局亦應釐清投標者何謂危害國安，若標準不清晰，會令商業運作「提心吊膽」。

（港區國安法）

相關字詞﹕物流署

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