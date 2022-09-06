格鬥教練原控刑罪煽動 改控國安法煽動顛覆

男被告黃德強（59歲）原被控各一項作出煽動意圖的行為、管有攻擊性武器並有所意圖、無牌管有槍械罪；女被告張文芝（61歲）被控各一項管有攻擊性武器並有所意圖及無牌管有槍械罪。

男被告原被控的作出煽動意圖的行為罪屬《刑事罪行條例》之下，昨被改控國安法下的煽動顛覆國家政權罪，指控他於2020年7月1日至今年3月20日，在香港煽動他人組織、策劃、參與或實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞國家憲法所確立的中華人民共和國根本制度；及推翻國家中央政權機關或香港特區政權機關。

至於兩名被告各被控一項管有攻擊性武器並有所意圖罪，控方亦修訂控罪涉及的武器，其中男被告被指藏有3把開山刀、1把斧頭、3把劍、21支箭及40支短箭；女被告則被指藏有3把刀、1把斧頭、41支箭、80支短箭及多個箭頭。另外兩人各被控一項無牌管有槍械，分別涉2和5把弩。

【案件編號：WKCC834/22】

（港區國安法）