港聞

港聞一

格鬥教練原控刑罪煽動 改控國安法煽動顛覆

【明報專訊】尖沙嘴一間武館的格鬥教練涉在網上鼓吹練武對抗政府，與女助理另涉管有開山刀等武器，被警方國安處拘捕，原被控作出一項或多項具煽動意圖的行為等5罪，控方昨改控男被告一項《港區國安法》煽動顛覆國家政權罪。案件押後9月22日轉介區域法院提訊，兩被告續還押。

男被告黃德強（59歲）原被控各一項作出煽動意圖的行為、管有攻擊性武器並有所意圖、無牌管有槍械罪；女被告張文芝（61歲）被控各一項管有攻擊性武器並有所意圖及無牌管有槍械罪。

男被告原被控的作出煽動意圖的行為罪屬《刑事罪行條例》之下，昨被改控國安法下的煽動顛覆國家政權罪，指控他於2020年7月1日至今年3月20日，在香港煽動他人組織、策劃、參與或實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞國家憲法所確立的中華人民共和國根本制度；及推翻國家中央政權機關或香港特區政權機關。

至於兩名被告各被控一項管有攻擊性武器並有所意圖罪，控方亦修訂控罪涉及的武器，其中男被告被指藏有3把開山刀、1把斧頭、3把劍、21支箭及40支短箭；女被告則被指藏有3把刀、1把斧頭、41支箭、80支短箭及多個箭頭。另外兩人各被控一項無牌管有槍械，分別涉2和5把弩。

【案件編號：WKCC834/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕無牌管有槍械 管有攻擊性武器 煽動顛覆國家政權罪 格鬥 港區國安法

上 / 下一篇新聞

初選案譚文豪、郭家麒、楊岳橋冀早判刑 稱長期還押感焦慮 控方：應待不認罪者審結
初選案譚文豪、郭家麒、楊岳橋冀早判刑 稱長期還押感焦慮 控方：應待不認罪者審結
旁聽者涉煽動 控罪裁合憲
旁聽者涉煽動 控罪裁合憲
物流署招標增國安條款 可DQ投標者斷合約
物流署招標增國安條款 可DQ投標者斷合約
下跪茶禮掀議 福建附小：教禮非揚愚孝 歸咎對「福建」偏見 批評者「諗多咗」
下跪茶禮掀議 福建附小：教禮非揚愚孝 歸咎對「福建」偏見 批評者「諗多咗」
35.3℃成最熱9月天
35.3℃成最熱9月天
稱疑無牌工場 3部門查民主黨工作室無拘人 未檢證物 前區議員：沒製月餅只取貨點
稱疑無牌工場 3部門查民主黨工作室無拘人 未檢證物 前區議員：沒製月餅只取貨點
電盈3職員涉受賄泄4700客私隱 控貪污不誠實用電腦
電盈3職員涉受賄泄4700客私隱 控貪污不誠實用電腦
表行劫案拘6人 起回半數失物
表行劫案拘6人 起回半數失物
劏房虐兒命案 母11月再訊
劏房虐兒命案 母11月再訊
交通普查問手機應用疫下出行 邀3.5萬戶參與 不蒐姓名身分證
交通普查問手機應用疫下出行 邀3.5萬戶參與 不蒐姓名身分證
「12港人」鄧棨然7個月再寄家書 弟稱工整疑代筆
「12港人」鄧棨然7個月再寄家書 弟稱工整疑代筆
深水埗警署暴動案 一人開審前改認罪
深水埗警署暴動案 一人開審前改認罪
村屋地盤3工人 遭6煞襲擊
村屋地盤3工人 遭6煞襲擊
警逼子自瀆案事主：長大始知被教手淫
警逼子自瀆案事主：長大始知被教手淫
周末過後 1169校呈報3444確診 防護中心稱預期內 料師生在社區感染
周末過後 1169校呈報3444確診 防護中心稱預期內 料師生在社區感染
指二代疫苗未證有效 劉宇隆：應專注推高打3針
指二代疫苗未證有效 劉宇隆：應專注推高打3針
民建聯訪東盟 大馬華商冀港鬆防疫便利經商
民建聯訪東盟 大馬華商冀港鬆防疫便利經商
商人控龔仁心等騙5000萬 稱原付錢投資 被用作打爭產官司
商人控龔仁心等騙5000萬 稱原付錢投資 被用作打爭產官司
涉濫發免針紙 女醫生被捕
涉濫發免針紙 女醫生被捕
男生否認姦同廈12歲自閉女
男生否認姦同廈12歲自閉女
浸大副校郭毅可 過檔科大任首席副校
浸大副校郭毅可 過檔科大任首席副校
大灣區GBA新聞：北上生活要便捷 先學電子支付 沒內地銀行戶口 充值電子錢包不便
大灣區GBA新聞：北上生活要便捷 先學電子支付 沒內地銀行戶口 充值電子錢包不便
灣區手記：香港勝在有ICAC ／文：尚東美
灣區手記：香港勝在有ICAC ／文：尚東美
【Emily】辭官初期低調 民記訪星馬隨團 選人大否 徐英偉：大家留意住喇
【Emily】辭官初期低調 民記訪星馬隨團 選人大否 徐英偉：大家留意住喇
【Emily】不可降解膠刀、叉、匙 澳門明年起禁進口
【Emily】不可降解膠刀、叉、匙 澳門明年起禁進口
【Emily】環運會7大學推「可重用餐盒借用」
【Emily】環運會7大學推「可重用餐盒借用」
【Emily】水上掛明月 佐敦谷、啟德辦「河道活化」綵燈會
【Emily】水上掛明月 佐敦谷、啟德辦「河道活化」綵燈會
【Emily】月尾會展潮州節 有「一蚊魚蛋」同「雲旅遊」
【Emily】月尾會展潮州節 有「一蚊魚蛋」同「雲旅遊」
【Emily】同義工局電車打卡 有得換薯片
【Emily】同義工局電車打卡 有得換薯片