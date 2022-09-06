旁聽者涉煽動 控罪裁合憲

被告彭滿圓（59歲）及趙美英（67歲）早前否認一項發表煽動文字罪，另營運YouTube頻道「牧師和你顛」的男被告否認一項作出具煽動意圖的作為罪。

被告申中止聆訊遭拒 官：不理解邏輯

兩人早前爭議本案控罪不合憲。鄭官昨裁定控罪合憲後，沒有律師代表的彭滿圓隨即申請中止聆訊，爭議控罪已是「陳年舊法」，又認為控罪與《國安法》下有煽動元素的罪行不一致，基於國安法凌駕本地法例，應中止本案檢控。鄭官認為本案沒有出現濫用程序或不公情况，亦「不能理解」被告的邏輯，拒絕中止聆訊。

控方：拍掌15秒 呼「亂咁判」

控方開案陳辭指出，今年1月4日，兩被告以公眾身分旁聽鄒幸彤涉六四煽惑集結案。在鄒求情時，兩被告及其他旁聽者大聲拍掌約12秒，其時主審裁判官陳慧敏發出第一次警告。約1分鐘後，包括兩被告等人再拍掌3秒，陳官遂下令警方記錄各人資料。彭滿圓大聲說自己有拍掌，並呼籲其他參與者皆應向警方提供身分證和姓名，又批評陳官喪失良知；趙美英亦大聲回應彭，稱自己有拍掌，並批評陳官「亂咁判」。彭在警誡下承認有說上述說話。趙在警誡下稱「我知呀，我有去呀」。

庭上昨播放當日法庭錄音，除聽到兩次拍掌聲外，另聽到一把男聲稱「香港人拉唔晒㗎」，有女聲說「做咗點解唔敢認」、「𠵱家呢個係法庭，冇晒法律，搵包青天嚟審咩」。

國安處警員張柏豪（音譯）負責謄寫該錄音，昨引述其調查報告指出，上述男聲是本案被告彭滿圓。被問到本案為何由國安處調查，張稱「呢個係警隊嘅安排，唔係我話到事」。

【案件編號：WKCC928/22】

（港區國安法）