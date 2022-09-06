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初選案譚文豪、郭家麒、楊岳橋冀早判刑 稱長期還押感焦慮 控方：應待不認罪者審結

【明報專訊】47人因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，其中29人擬認罪，18人擬不認罪。擬認罪的黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋昨日在高等法院作案件管理聆訊。代表已退出公民黨的3名立法會前議員的資深大律師蔡維邦表示，3人希望可盡快求情及判刑，惟控方認為應留待不認罪被告的案件審結後判刑。法官進一步詢問控方的立場，並要求控方今日通知法庭。

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋、署理高級檢控官莊文欣。資深大律師蔡維邦代表被告譚文豪、郭家麒、楊岳橋；被告譚得志由大律師梁寶琳代表；被告黃之鋒則由律師文浩正代表。

何時判刑 黃之鋒譚得志表示中立

蔡維邦甫開庭稱，其代表的3被告因本案長時間還押，感到焦慮，且擬不認罪的被告尚未安排審訊日期；他又引述羊村案被告伍巧怡的保釋上訴判辭，希望可盡快求情及判刑。蔡預計每人求情需時約45分鐘。黃之鋒和譚得志則對判刑時間抱中立態度，稱求情可於兩小時內完成。控方表示基於一般原則，應在案件審結後一併處理判刑。

官着控方索取指示 今再通知法庭

法官陳慶偉表示要先徵詢所有被告的意向後才可決定。法官陳嘉信問及，若部分被告在案件審結前判刑，部分則在審結後判刑，控方有何立場。控方多番重申須跟從一般原則。法官陳慶偉隨即打斷稱，他們均清楚一般原則，並要求控方再索取指示，着控方研究後今天再通知法庭。

昨日聆訊完畢前，法官陳嘉信又問控方呈交案情是否有困難，稱只收過案情摘要，仍沒收到控方的完整案情。控方表示會準備一份完整案情呈交法庭。

官稱未收完整案情 問控方有否困難

其他擬認罪的被告袁嘉蔚、吳敏兒、馮達浚、范國威、譚凱邦昨日亦在被告欄後排旁聽。眾被告步入囚室前均向旁聽者揮手，黃之鋒高呼「中秋節快樂！」

早前已完成案件管理聆訊的被告梁晃維、岑子杰和劉澤鋒，對判刑日子表示中立。另外，擬認罪的29人於9月及11月分成11日，於高院作案件管理聆訊，今日有胡志偉、朱凱廸及張可森作相關聆訊，另戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟等人則在9月尾聆訊。

【案件編號：HCCC70/22】

明報記者

（港區國安法）

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相關字詞﹕高等法院 楊岳橋 郭家麒 譚得志 譚文豪 黃之鋒 串謀顛覆國家政權罪 案件管理聆訊 民主派初選案 港區國安法

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