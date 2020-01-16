【Emily】撰文問何俊仁保釋「有否政治默契」捱批 曾志豪解畫「共識」 卿姐話疑慮未釋

曾志豪嘅呢篇評論文章，指何俊仁被控違《港區國安法》嘅保釋條款同黎智英前年獲保釋時相似，但何無面對左派大規模反對，問保釋成功是否已有政治上嘅共識默契。劉慧卿前晚喺facebook以「轉貼網上言論」方式回應，大意係指曾志豪文章散佈陷人於不義嘅陰謀論，質疑「居心何在」。

曾志豪喺fb解釋，文章係質疑國安法下「無理」嘅保釋機制，係指當權者內部嘅政治共識，「要攻擊誰人要放生某人，被告完全是被動」。

卿姐同Emily講，「共識」按正常理解係指雙方達成共識而非其中一方，曾志豪嘅原文表達唔清晰，令唔少人覺得文章係質疑何俊仁同政權有政治共識，認為曾志豪再回應事件時無解釋清楚，未釋除大家對原文指控嘅疑慮。卿姐仲話，已經邀請曾志豪參與佢嘅網台節目《議會內外》一齊討論，暫時未知對方會否應承。