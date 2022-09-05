真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品

Food With Benefits顧問、科技大學化學及生物工程學系高級講師劉元帥表示，因為真空冷凍乾燥機非常昂貴，而且處理時間長達一日，非常耗電，所以商業機構一直覺得成本效益不行。而太空人食品會使用這技術，是為了保質期長，以及減輕重量、節省發射成本。直至近年，真空冷凍乾燥機的用電效率大有改善，才開始有小量企業採用。

凍乾技術用電效率改善

Food With Benefits共同創辦人蘇嘉熙、黎日生和Yordanov Matey Svetlan表示，以他們所見，外國和中國內地有公司採用真空冷凍乾燥技術來處理肉類，包括螺片等，也有將新鮮水果製成一片片的水果乾零食。但好像該公司般製成包裝水果粉並包括幾種水果，兼且專門向果農採購滯銷水果以減少浪費，似乎絕無僅有。

蘇嘉熙和黎日生都是科技大學商學院的應屆畢業生，負責商業模式、銷售策略和商業洽談等。而Yordanov則是化學工程學士課程的4年級生，專門處理技術問題。

在找代工廠試產前，他們已借用過科大工程學院實驗室小型真空冷凍乾燥機試製水果粉樣本，驗證了構思。早前，該公司申請到科技園的IDEATION計劃10萬元種子基金資助，以及陳登社會服務基金3.5萬元資助。