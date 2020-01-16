大灣區GBA新聞：減服務費設培訓 淘寶天貓撐小店創意變生意

淘寶天貓市場部：助中小商家獲經驗資源

「我在阿里巴巴12年，每個階段的工作都感覺是在創業。造物節就像一個窗口，可以觀察到中國創新創業的最新動態，更重要的是那閃閃發光的創業家精神。」 淘寶天貓市場部總經理韓雯斐稱，今年造物節邀請行業領軍者、新銳品牌創始人、創業新秀，組織不同主題的行業論壇，讓創意的靈感和精神交流，「我們希望中國的中小商家在今屆造物節，不僅有『輸出』，讓他們的創業成果在平台上被看見；更重要是也可以獲得『輸入』，從交流活動中汲取經驗、獲得資源，在未來的創業路上可以愈走愈遠。」

為支持中小企業發展，淘寶、天貓將減免服務費、提升入駐支持，尤其是對剛畢業的大學生創業，目標是「讓再小的創意都能發展成一門生意」。淘寶將為新商家提供更多基礎培訓，涵蓋介紹開店課程、講座等，並提供更多平台服務，幫助品牌更好地規劃經營、製定產品策略，同時進一步開放平台上的分析工具，協助商家提升效率。

據統計，自2021年4月以來，淘寶天貓有超過兩萬間新入駐商家。在淘寶創業者中，接近一半的商家都是「90後」及「00後」，且女性創業者佔到總數46%。韓雯斐認為，創業者們都有一個共通點：都有一顆年輕的心，既有想法，又有行動，不少人能敏銳地洞察市場需求，也有人專注自己的愛好，把小眾興趣做成一門生意，「小眾商家也可以在淘寶天貓上健康成長，成為行業翹楚。」