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大灣區GBA新聞：疫境轉型 內地「造物者」借網拓外銷

【明報專訊】大灣區城市9+2，既有港人北上9市發展，自然亦有內地人希望南下香港尋找機遇。新冠疫情令很多行業「大洗牌」，內地不少中小企因此走上轉型之路。有來自廣州與武漢的創業者堅持產品原創、注重質素，不求急速擴張，以「穩」取勝，並透過淘寶等網店平台將生意做到東南亞及歐美，並期待借大灣區融合之勢，未來拓展香港市場。

明報記者 林迎

實體轉戰網店 超級食品部署攻港

在繁華的廣州市天河區，彭美琪（圖）的「超級食品」小店So Acai（阿薩伊，一種巴西莓果）隱身於一處普通屋苑中，可謂鬧中取靜。記者在一個平日的下午到訪，店內沒有其他客人，但外賣員不停出出入入，取走餐點。「外面的人經常找不到」，店員笑稱，外賣為主已是常態，餐廳周末才會有更多人堂食。

2017年創辦So Acai時，彭美琪年僅24歲。她是廣州人，原在美國攻讀市場營銷，2015年畢業後再到香港中文大學修讀市場營銷碩士。「在美國上課時，用的案例都是傳統美國公司，離實際有點遠。香港的老師舉的例子都是亞太區的，更切合內地生活」，彭美琪說，「例如有一門課是數據營銷（data marketing），老師要我們用淘寶雙十一往年銷售數據，來預測今年銷售情况。」

推在家煮食包 社交平台連結粉絲

在美國時，彭美琪就接觸過「超級食品」（superfood）概念，即營養密度高或某種營養元素較為突出的食物。「一般消費者都不太了解，廣州人的健康養生觀念還停留在傳統認知。」她從香港畢業後返回廣州創業，初時從植物奶咖啡、果昔等輕食入手，並將店址選在年輕人較多的天河區。「天河有很多主打健康的食店，但在我眼裏它們風格都是一樣的，就是以沙律為主」，彭美琪形容，競爭對手都是「生蔬菜疊在一起」，但她堅信僅僅「低卡路里」不代表健康。So Acai重視原料品質和加工方法，以求最大程度保留天然營養，又能搭配出最佳風味，例如普通燕麥用攝氏150度烘焙，但So Acai用110度的低溫烘焙工藝，減少破壞澱粉成分，且只用蜂蜜和果泥調味，不加人工製糖，消費者亦可選擇無蜂蜜的不甜版本。

擬Ig拓港市場 了解法規預先計畫

因為成本不低，So Acai定價高於市面普通的健康食品，最早的回頭客以外籍人和「海歸」為主。然而2020年新冠疫情來襲，彭美琪憶述，「幾乎無點做生意，好在店租不是很貴，最終撐了下來」。於是她將重點轉到線上，但幾乎是重頭再來：重新尋找供應鏈，找朋友設計產品包裝，親自上陣拍片介紹……疫情令更多人在家煮食，So Acai因應需求推出組合套餐，讓消費者「一鍵配齊」食材。社交平台此時威力盡現，粉絲會交流食譜、健康心得。目前So Acai淘寶店有25萬粉絲、天貓店3萬粉絲，在潮流資訊app「小紅書」也已累積9.8萬粉絲。

互聯網讓So Acai「跳出」天河區的小屋苑，目前銷量最高的地區是上海，其他一線城市與北京、深圳次之。彭美琪亦有意將目光放到香港，她認為香港顧客比較國際化，對超級食品認知度高，亦能接受較高價格，「剛開始有香港客時，要靠第三方集運到港，雖然他們很喜歡我們的口味和配料，但買起來麻煩，現在有了淘寶官方集運，能更快拿到手」。據她了解，目前香港市面有同類產品，但未有「龍頭」，她考慮透過Instagram等開拓香港市場，亦想尋找經銷商、線上平台合作，但希望先了解香港食品方面的相關法例，再作下一步部署。

當主戰場轉到了線上，實體店又如何呢？彭美琪說，線下仍是非常重要的「創新工廠」，因為更直接拿到回饋，所以現時新品都會先給店內顧客品嘗，經反覆測試後再給工廠製作樣品，造出新物，「否則你直接和工廠講配方、口味，對方未必明白細節，這樣效率很低」。

去年「618」創300萬銷售額 堅持產品為本

現時彭美琪和團隊每年年底會做翌年規劃，配方和工藝較複雜的產品會在下半年上市，簡單者則會在上半年推出，如果某產品預期市場接受度高，會在「618」「雙11」等大型促銷活動前推廣。曾在2021年「618」創下300萬人民幣銷售額紀錄的她，卻說自己在數字上沒有野心，「我們不是要做爆品，不是要做數據，還是以產品為本」。

為愛犬製行山裝 原創設計遠銷海外

「我是武漢人，2020年疫情就是發生在我們這裏，」34歲的楊敏講起當年，略帶一點苦笑。2019年武漢推出最嚴「限犬令」，限制每戶只准養一隻狗，而且禁止在市區飼養大型狗。楊敏帶着一隻金毛、一隻秋田犬、兩隻唐狗和一隻貓，搬到湖北咸寧一個鄰山的地方，寵物隨時可以親近大自然。

轉型原創 經驗設計寵物雨衣

雖然離開了武漢，但疫情令她原本在淘寶上的「嗷嗚」寵物用品店沒了生意。楊敏原本在金融機構任職，薪資豐厚，但2017年養了第一隻狗後，有了新的想法。「其實一開始是為了省錢，」楊敏笑說，金毛犬小時候經常把衣服、玩具咬壞，她就想自己創業開店，批發拿貨便宜些，自用之餘還能出售。

「市面上的寵物用品比較單一，大同小異，在我看來既不酷也不帥」，楊敏說，疫情促使她思考網店轉型，決心走原創設計路線，靈感來源正是平時帶寵物行的心得。「山上天氣多變，如果要露營的話，早上要防露水，晚上要保暖。狗狗在樹叢中跑，也要防止樹枝刮磨」，楊敏舉例說，市面上很多寵物雨衣是連帽設計，但狗其實不喜歡戴帽，分離式的雨帽又容易丟失，她設計出立領式的防雨脖套，可為狗遮擋小雨。寵物戶外反光衝鋒衣亦是楊敏的得意之作，她說過去不少寵物反光衣比較厚重，金毛等大型犬穿上更為臃腫，但她採用比較輕便的面料，加以型格「戰術風」，逐漸塑造「嗷嗚」品牌風格。

港客求「載物」功能 研寵物戰術背心

楊敏說，自己有收到來自香港和歐美的回饋，歐美消費者對大型犬用品的要求更多，不像內地以小型犬為主；「有香港的客戶直接和我們提要求，問能不能做有裝載功能的服飾？」楊敏說，當時團隊已經在研發一款可配副包的寵物戰術背心，讓狗行山時可以背負自己玩具、狗糧甚至水壺，推出包括香港等境外市場後反響不俗。

至於未來打算，楊敏計劃研發更多貓狗適用的產品，現時還正與境外購物網站談合作，具體「出海」規劃仍在研究中。

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