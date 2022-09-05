回應有否文化政策藍圖 楊潤雄：政策現時已有

今屆政府新設文化體育及旅遊局，局長楊潤雄被問未來工作重心會否放在文化範疇，他稱要視乎實際需要，例如旅遊業在疫情期間面對困境，疫後需協助復蘇。他表示，文體旅局下轄多個範疇，未來需推動範疇之間協作。

有意見指香港的文化藝術過去偏向西方文化，楊潤雄稱不容否認香港過去一段時間受西方文化影響較多，但認為文化藝術意義在於每人就同一事物有不同看法，相信香港能互相包容。他重申，藝術創作同時具有中西方文化元素正是香港的獨特之處。

創作能否提反修例 「任何活動不能犯法」

《港區國安法》實施後，對於文化藝術創作是否不能觸及2019年反修例運動，楊潤雄稱在文化創作上「看不到有很嚴重問題」。他強調從事任何活動均不能犯法，需獨立看待每個個案，「最重要是大家創作時，你背後的理念是什麼？你想借這個表達反映什麼？」

楊潤雄早前接受傳媒訪問時提到會研究修例將「炒飛」刑事化，他昨日出席一活動後見記者，被問到具體做法和何時推行時表示，炒飛刑事化是初步構想，承接部分業界過去的討論，政府正在研究。