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女騎士石澳越雙白撼跑車 遺下學牌

【明報專訊】石澳昨日發生驚險交通意外。一輛電單車昨早沿石澳道落斜往石澳方向行駛，至鶴嘴附近彎位時失控越過雙白線，猛撼迎頭駛至的超跑林寶堅尼，女鐵騎士被撞至拋起打觔斗，墮地受傷，清醒送院治理。意外後，電單車嚴重損毁，附近有一個「學」牌。

女鐵騎士25歲，姓李，手腳及臀部受傷，由救護員即場初步包紮，清醒由救護車送院，經治理後情况嚴重。32歲姓朱的林寶堅尼男司機，腳部受輕傷清醒，其後由救護車送院治理。

女鐵騎士凌空翻滾兩圈倒地

事發昨早8時許，社交網站一段行車紀錄片段顯示，一輛電單車沿石澳道落斜，至停車場對開左彎時突失控越過雙白線，此時兩輛白色林寶堅尼「細牛」沿石澳道往柴灣方向駛至，電單車猛撼第一輛「細牛」，電單車拋上半空，女鐵騎士凌空翻滾約兩圈後墮地，尾隨另一輛私家車收掣不及撞向翻側的電單車，電單車再次撞向「細牛」車尾。兩車相撞時，影片未清晰見電單車掛「學」牌，有網民拍到損毁電單車翻側後，附近地上遺下一「學」牌。

意外後電單車嚴重損毁，碎片散落，身穿電單車靴的女傷者倒卧路旁，有另一名戴頭盔女子查看傷勢。被撞的「細牛」右車頭及右尾損毁，另一輛收掣不及的私家車損毁輕微，現場路段滿佈碎片及油漬。石澳道來回行車線一度全封，警方安排傷者送院、拖走涉事車輛及清理油漬後始重開，意外起因仍有待深入調查。

涉事石澳道S彎為熱門拍攝位置，不少攝影發燒友到場拍攝「掟彎相」，惟該彎道狹窄急速，曾發生多宗意外。去年12月，一輛P牌電單車在彎位越線迎撼私家車，兩車起火焚燒，電單車司機重傷昏迷，送院不治。

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