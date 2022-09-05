30校參加升國旗比賽 團體下月辦國教學院

升旗比賽以中式步操進行，兩人任護旗手及一人任升旗手，評審准則包括服飾儀容、進退場隊形、準備動作、升旗動作及整體合作。

小學組冠軍陳南昌夫人小學

小六生：升國旗是榮幸

小學組冠軍為保良局陳南昌夫人小學，參賽代表之一的小六生袁同學稱，成員來自小四至小六，去年10月起每周訓練數次，曾在烈日下練習數小時，「不怕辛苦，因為升國旗是榮幸」。

中學組冠軍是裘錦秋中學（元朗），參賽代表之一中二生朱同學說，受訓至今兩年，暑假一度加密至朝八晚五不停練習，認為「升旗好有國民意義，認識到五粒星的重要，令生活充實，不會只是到學校上課或在家打機，是有榮譽的一件事」。大專院校組冠軍是嶺南大學。

團體：香港問題是青少年問題

負責籌辦活動的希望種子主席何永強形容，香港年輕人對中央政府的不滿及對內地的疏離感愈來愈強，「2019年香港爆發了社會事件，年輕學生既是事件的先鋒，亦是事件中的激進力量」，形容「香港問題就是青少年問題」，因此有必要在本港加強推行國民教育。

希望種子下月開辦全港首間國民教育學院，稱用生動有趣方式讓學生認識「中華文化的強大」。機構副主席林建東表示，學院會址設於油麻地窩打老道及彌敦道交界附近，對象包括中小學生及教師，教師完成課程可取得高級文憑，稍後學院會申請將課程納入資歷架構；至於中小學生課程，會以課後班形式到校按年級開班，每課程有8堂，毋須學費。林稱，課程涵蓋國家歷史文化，並據教育局相關指引制定。