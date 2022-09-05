社協：無家者近半求醫遇困 牙患居多

調查於今年6月至7月舉行，受訪者年齡中位數為58歲，男性佔84.4%，逾八成無工作，有15人露宿逾5年；露宿地點廣泛，逾四成在「公園、球場或停車場」、近兩成於「行人路邊」，其餘包括樓梯口、醫院藥房等。

109名受訪者中，77%認為露宿令健康變差，原因包括睡眠質素差、欠安全感致精神緊張，以及衛生及天氣狀况影響健康，例如未能躺平睡覺影響腰椎或傷口較易感染。露宿期間曾身體不適者有97人，最多為牙齒問題（65%），其次為四肢疼痛／關節問題（47.4%）、情緒不穩（37.1%）、皮膚問題（23.7%）等。

憂失竊無手機地址成障礙

另外，53名受訪者表示露宿時求醫有困難，當中67.9%稱由於「容易被偷取藥物、身分證、手機及財物」，62.3%稱「沒手機或手機沒電，難以預約、查詢或更改覆診日期」，54.7%人則表示「沒固定地址或沒地址可收信，難以收取醫院信件（包括覆診或檢查紙、帳單）」。

倡增洗澡設施 牙科體檢免費

社協建議政府制訂無家者友善政策，包括為每名向政府登記的無家者提供免費牙科服務、定期身體檢查；並增設免費洗衣及洗澡設施，延長公眾浴室開放時間至朝九晚十一，改善無家者的衛生及健康狀况。社協又建議每日開放臨時收容中心供無家者作息，並派醫生隨外展隊協助評估無家者健康及轉介合適診治。