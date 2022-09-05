基層長者難購助聽器 聾福會促醫療券涵蓋

單耳配低質助聽器致頭痛

疫下傳話器溝通「生不如死」

68歲的何伯曾在運油輪任職見習維修技師，每日在船內電機房工作近12小時，長處嘈雜環境致聽覺受損，左耳當時近乎「完全聽唔到（聲音）」，笑言電機房員工「10個有8個都係聾」，令他聽力受損也不自知。

何伯隨後在機場停機坪擔任冷氣技工，有同事建議添置助聽器，但他因經濟壓力未處理。惟聽力受損已影響其日常生活，經常「見到人口噏噏但唔知人講咩」，亦因聽力問題而大聲說話、將電視音量調得過高，令家人不滿。

何伯其後向社工求助，當時再獲建議驗配助聽器，聽力嚴重受損的左耳被評估「即使配（助聽器）都無用」，加上財政所限，他只為右耳選配質素較差的助聽器，但耳機常有雜音，他經常頭痛。

單個助聽器未能大大改進其日常生活，且疫下戴口罩，何伯無法「讀唇」，社工另需用特定傳話器輔助才可與他溝通；回想當時，他形容「生不如死」、「想日日匿埋喺屋企」。他隨後在香港聾人福利促進會申請基金購買適合左耳的助聽器，現時聽力和社交終得極大改善。

香港聾人福利促進會註冊社工鄧慧賢稱，聽障者長期缺少聽力刺激，除加速聽力退化，亦或令腦退化情况明顯變差；其接觸的長者中，1/3因經濟問題未及時驗配助聽器，惟身體機能老化快，一年間聽力受損程度已會惡化一級（如由「中度聽障」變「中度嚴重聽障」），促政府將助聽器納入醫療券適用範圍，鼓勵長者求醫。

醫衛局：已包聽力檢查 無意改安排

醫衛局回應稱，為確保有效達致推動基層醫療目標，長者醫療券計劃不包括純粹購買或租用助聽器等醫療用品，但包括由已登記醫生提供的聽力檢查服務，以及療程中的藥物及醫療物品等，政府現無計劃改變安排，但會持續檢視計劃運作，按需要調整並採取合適措施。