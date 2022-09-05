受虐劏房童命案 姨媽涉忽略兒童 強制舉報草案原定明年上立會 議員促年底交

生母控謀殺今提堂

警方日前表示，死者今年1月仍有上面授課，至第五波疫情起幼稚園改為網課，其母以兒子不在家等原因解釋缺席，至恢復面授課則稱可能轉校，未再上學。按現行規定，若學生連續7日無故或在可疑情况下缺席課堂，幼稚園須向教育局通報。

本報昨向教育局查詢曾否接獲涉事幼稚園通報及作出任何跟進，教育局無正面回應，指鑑於案件仍在警方調查階段，不便透露男童個人資料。據了解，有關家庭的個案一直由社工跟進。

死者缺課多時 教局未披幼園通報否

教育局稱，如學校懷疑或發覺有學生受虐，不論有否缺課，也應根據教育局通告及「保護兒童免受虐待-多專業合作程序指引」處理，向社署、教育局或其他部門求助。局方稱十分關注事件並深感難過，會繼續與學校溝通，提供適切支援，有關學校已啟動危機處理小組。

政府原定明年上半年向立法會提交強制舉報虐兒法案，狄志遠表示，虐兒案接連出現，擔心僅屬冰山一角，希望政府完成諮詢後加快修例，要求提早至今年底交立法會，相信草案在立法會無爭議，應盡快就社工、教師等業界制訂清晰指引。他說規定社工、教師等專業人士有舉報虐兒責任，將有助社會提高警惕，保護兒童。

狄志遠認為，疫下社區潛藏虐兒危機，停課或網課下，學校及社工接觸個案更難，建議政府成立跨部門小組；除調查本案，同時要檢討疫下社工及學校面對的服務限制、困難，需否改善處理方法及人手是否足夠。

雷張慎佳冀訂機制研訊死亡個案

兒童事務委員會非官守委員雷張慎佳表示，希望政府完成諮詢後迅速就強制舉報虐兒立法，並要確保行政及專業人士培訓等配套要到位，以配合修例。她認為政府須徹查本案，包括了解幼稚園有否就男童缺課通報教育局及有何跟進。

她亦希望政府未來成立法定檢討機制，就兒童死亡個案研訊，以調查虐兒事件來龍去脈、各專業人士的處理手法。

被捕婦懷胎5個月，與事主、8歲女兒及3歲兒子住劏房，產後有情緒問題；事主數年前被發現發展遲緩，有情緒問題，其生父與被捕婦為情侶，但關係疏離。