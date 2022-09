盧寵茂斥「官員抗疫分裂」報道不實 劉宇隆：內部沒分歧才不正常

劉:對外應一致 暫毋須收緊

翻查資料,彭博通訊社上周四(1日)引述消息報道,特首傾向在11月舉辦多個大型活動前取消酒店檢疫,但內部有反對聲音(objections of some in his administration),指盧寵茂希望在本地個案數字急升下收緊防疫限制。

盧在網誌形容「來說是非者,便是是非人」,報道令讀者誤以為政府在抗疫上內部分裂及有矛盾,不單賠上傳媒專業精神,更可能影響政府抗疫工作,重申抗疫措施基於「不躺平」、「減重症和減死亡」、「保護高風險人士」等5項原則,「絕無矛盾」。

劉宇隆昨日出席now節目《大鳴大放》,被問到政府專家顧問在社交距離措施政策上是否有分歧,劉形容有分歧是正常,「專家官員暢所欲言地說清楚利弊」,但指分歧應只限於內部,對外推行政策時應一致,目前推高疫苗接種率、將疫苗通行證推展至5歲以下等政策是大家的共識。

倘10月初疫情封頂回落

「11月國家或有通關政策」

劉認為現時毋須收緊措施,但如每日個案達2萬至3萬宗,且醫管局需重啟指定點醫院,「當然要收緊」,若任由疫情發展,像美國一樣「把新冠當流感」處理,亦可能要收緊。至於11月底可否取消入境檢疫,他稱如疫情可在9月底、10月初封頂後逐步回落至可接受程度,11月時國家可能已有清晰與世界通關接軌政策推出,屆時香港便「水到渠成」。

行會成員、前食衛局長高永文昨在商台《政好星期天》形容,部分人重視社會運作及復常遠景,主張可任由疫情「爆多啲」,多人染疫提高整體免疫水平,趁這段時間推高疫苗接種率,使疫情穩定,惟他認為新冠「流感化」是言之過早,不贊成提早解除防疫措施。

(新冠疫情)