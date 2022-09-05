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盧寵茂斥「官員抗疫分裂」報道不實 劉宇隆：內部沒分歧才不正常

【明報專訊】醫務衛生局長盧寵茂昨日發表網誌，批評上周有外媒大篇幅引用「知情人士」內幕消息，報道政府有意11月取消入境者酒店檢疫，但政府內部官員在抗疫政策上出現分裂矛盾，盧指本地傳媒廣泛轉載報道，「儼如真有其事」，令他「對新聞專業有不一樣的體會」，又稱問責團隊對整體抗疫政策一直目標一致。政府專家顧問劉宇隆表示，在社交距離措施上每人有不同考量，形容政府內部「沒分歧才是不正常」，但強調對外發布政策時需一致。

劉：對外應一致 暫毋須收緊

翻查資料，彭博通訊社上周四（1日）引述消息報道，特首傾向在11月舉辦多個大型活動前取消酒店檢疫，但內部有反對聲音（objections of some in his administration），指盧寵茂希望在本地個案數字急升下收緊防疫限制。

盧在網誌形容「來說是非者，便是是非人」，報道令讀者誤以為政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，不單賠上傳媒專業精神，更可能影響政府抗疫工作，重申抗疫措施基於「不躺平」、「減重症和減死亡」、「保護高風險人士」等5項原則，「絕無矛盾」。

劉宇隆昨日出席now節目《大鳴大放》，被問到政府專家顧問在社交距離措施政策上是否有分歧，劉形容有分歧是正常，「專家官員暢所欲言地說清楚利弊」，但指分歧應只限於內部，對外推行政策時應一致，目前推高疫苗接種率、將疫苗通行證推展至5歲以下等政策是大家的共識。

倘10月初疫情封頂回落

「11月國家或有通關政策」

劉認為現時毋須收緊措施，但如每日個案達2萬至3萬宗，且醫管局需重啟指定點醫院，「當然要收緊」，若任由疫情發展，像美國一樣「把新冠當流感」處理，亦可能要收緊。至於11月底可否取消入境檢疫，他稱如疫情可在9月底、10月初封頂後逐步回落至可接受程度，11月時國家可能已有清晰與世界通關接軌政策推出，屆時香港便「水到渠成」。

行會成員、前食衛局長高永文昨在商台《政好星期天》形容，部分人重視社會運作及復常遠景，主張可任由疫情「爆多啲」，多人染疫提高整體免疫水平，趁這段時間推高疫苗接種率，使疫情穩定，惟他認為新冠「流感化」是言之過早，不贊成提早解除防疫措施。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠病毒 新冠疫情 劉宇隆 檢疫 醫務衞生局 盧寵茂

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