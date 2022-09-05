疫情連續兩日破萬 染疫後死亡多8宗

各區污水毒量重返3月水平

歐家榮稱，過去兩三周本港疫情雖未如今年2至3月高峰期般有「爆發性上升」，但各區污水監測樣本中，人均病毒含量已連續5天每公升錄得逾50萬拷貝，已回復3月初至中的水平，預期未來會續升，而港大監察病毒的即時有效繁殖率維持約1.35，相關數字降至低過1，疫情才有機會緩和，暫無證據顯示本港疫情已踏入「平台期」，呼籲市民不要鬆懈，做好防護措施及盡快接種疫苗。歐又稱，部分市民二三月時感染，至今康復逾3個月以上，但目前仍未打針，相信他們因上次感染而產生的免疫力會逐步下降，增加感染風險。

指BA.5取代BA.2.2始見頂

梁子超料未來三周疫情「向上衝」

本港最新單日懷疑屬Omicron BA.4或5的個案佔比為64.4%，經推算後BA.5佔比為56.7%，另BA.2.2佔29.3%。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時本港正處於不同Omicron變異病毒株的交替狀態中，未來兩三周個案將繼續「向上衝」，只有當BA.5進一步取代BA.2.2，同時BA.5個案增長速度明顯減慢，疫情才會見頂。

醫管局昨天公布多8宗感染新冠後死亡個案，4人來自院舍。醫管局總行政經理李立業稱，初步估計5宗死亡個案與新冠有一定關係，其餘3宗則與新冠無直接關係，估計與病人自身癌症、內出血等有關，3人介乎59至73歲，全部已打兩針疫苗。

局方又公布，荃灣仁濟醫院內科病房有3名64至83歲男病人及1名護士染疫，初步估計源頭為同一病格、早前染疫的1名84歲男病人。另外，醫管局轄下戴麟趾夫人普通科門診診所今起暫停夜間門診服務，李立業稱，相關安排為集中人手和資源進一步加強「指定診所」及遙距診症服務。

（新冠疫情）