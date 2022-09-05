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調查：12%長者或家人陽性不報 未齊3針老人七成憂疫苗安全 36％抗拒再打

【明報專訊】現時新冠病毒快速測試陽性個案須靠患者主動申報，病人醫護權益協進會委託香港民意研究所的調查顯示，有12%的長者或其家人曾在快測陽性後不呈報，有8%長者須接受強檢但無做檢測，亦有5%長者曾呈報舊的檢測結果。協進會認為調查結果反映快測呈報機制有漏網之魚，憂慮他們會繼續社交活動，更難控制疫情。有專科醫生估計長者不呈報的原因包括擔心要隔離，建議當局考慮容許長者在有照顧者看顧下在家隔離，從源頭減少漏報問題。

民研上月15至16日共訪問664名60歲以上長者，調查結果發現，除超過一成受訪者沒呈報快測陽性結果外，亦有27%受訪者表示有朋友不呈報快測陽性、有10%曾草率做快測。

10％認為60至69歲風險較高

近半料未來病徵變輕微

被問及病毒嚴重性和接種意向，有47%受訪者認為未來新冠病毒致病的嚴重程度會變得更輕微、31%認為傳染性會降低；只有10%受訪者認為60至69歲人士染疫後有較高重症及死亡風險。此外，有18%受訪者未完成接種3針疫苗，接種3劑以下疫苗的受訪者中，七成因擔心疫苗安全性而選擇不打針，有36%傾向盡量延遲甚至不接種。

曾祈殷提6謬誤

指長者有「疫苗衰退症」

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，調查結果顯示長者對疫情及接種疫苗的理解有六大謬誤（見表），他指現時BA.5已逐漸成為主流病毒，是傳染力最高的病毒株，憂慮長者低估疫情。他指長者有「疫苗衰退症」，接種疫苗後的保護反應及副作用均沒那麼強烈，認為長者毋須擔心副作用，亦應接種加強劑疫苗。曾祈殷引用第五波疫情數據，指出60至69歲長者亦算高危群組，該組別未打疫苗的感染死亡率達1.84%，對比50至59歲死亡率為0.77%，20至49歲則為0.03%至0.17%。

病人組織料怕隔離影響家人

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝認為，長者不申報陽性結果的原因是擔心隔離會影響家人，他對此感憂慮，亦認為調查結果反映快測呈報機制有漏網之魚，憂慮他們會繼續社交活動，將更難控制疫情。龐補充，由於60至69歲長者仍會在社區活動，未退休者仍要上班，加上低估疫情對自己的影響，憂慮他們放下戒心，更易染疫。

梁子超倡源頭減漏報

允有人照顧者在家隔離

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，長者不申報陽性結果有多個潛在原因，包括不相信有嚴重後果、憂慮要隔離等，他建議當局考慮容許長者在有照顧者看顧的情况下在家隔離，認為此舉可從源頭減少漏報問題。梁不建議透過強制手段要求市民申報快測陽性結果，指此舉反會令人不做檢測。

醫局籲及早申報取口服藥

醫院管理局總行政經理李立業昨在疫情記者會回應時稱，希望病人會自行申報，因醫管局會主動聯絡病人，了解他們需否治療，強調如及早申報，可獲處方新冠口服藥，及早控制病情。此外，政府3月推出快測申報平台，若市民使用網上平台有困難，可使用電話的自動留言系統，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨天表示，現時每日透過電話接到數十宗呈報個案。

明報記者

（新冠疫情）

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