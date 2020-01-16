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裝修涉違商品例 首7月107舉報升三成

【明報專訊】海關今年首7個月就裝修服務涉違《商品說明條例》接獲107宗舉報，較去年同期82宗上升逾三成。

廚櫃、電視櫃材料有異合約 承辦商罰款

去年一宗個案，舉報人住所前年起進行歷時一年的裝修工程，其後向海關投訴工程懷疑「貨不對辦」，海關經兩個月蒐證，包括翻閱逾百頁工程合約、圖則和即時通訊對話紀錄等，發現舉報人住所的廚櫃、鞋櫃與電視櫃材料與合約指明的不同，以涉違反商品說明條例拘捕承辦商，承辦商最終被判罰款。

涉「拆門不包拆門框」、訛稱合資格承辦商等

海關不良營商手法調查課監督蔣依莉表示，接獲的裝修工程舉報，費用介乎數萬元至數百萬元不等，主要涉及商戶巧立名目追加收費，舉例「拆門不包括拆門框」；裝修工人擅自增加工程項目或偷工減料；亦有商戶訛稱合資格承辦商等。蔣依莉稱，相關行為或觸犯商品說明條例的「應用虛假商品說明」和「誤導性遺漏」。

因應屯門區的和田邨及菁田邨新建成，涉及約9000個單位，海關上周五（2日）到相關公屋派發傳單，期望住戶聘請信譽良好承辦商，及以書面方式記錄裝修工程細節等。

第二階段消費券計劃於上月初推出，海關推行「八月．精明消費月」宣傳活動，包括在社交平台專頁上載短片，介紹有關健身、美容、裝修和僱傭中介常見的不良營商手法，配合宣傳大使「零容忍者」，提醒市民避免墮入銷售陷阱。

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