港聞

港聞一

高球場環評補資料 查雀鳥一天16小時 環諮會前委員稱高標準前所未有 前主席稱有理

【明報專訊】涉及1.2萬伙的粉嶺高球場發展的環評未有結論，相關部門要補交資料。本報取得相關文件，需要補交的8項目資料名單曝光，其中要進行雀鳥調查時間由日出前至晚上10時，飛蛾調查則要一晚內做兩輪，並要提供調查員的資歷證明。環諮會前委員文志森表示，一天16小時的雀鳥調查前所未有，過去亦不會要求提供調查員資歷，憂慮該會對今次環評採用「高階標準」，日後在其他個案或衍生「雙重標準」問題，留有司法覆核風險。該會前主席林健枝則認為，委員會索取資料有理據。

明報記者 曾偉龍

雀鳥飛蛾調查 要提供人員資歷

本報獲得環保署上月31日向土木工程拓展署發出的信件，要求後者就粉嶺高球場發展的項目環評提交8項補充資料，包括補做兩項生態調查，即於今年9月至明年3月調查雀鳥，每月兩次，時間為日出前至晚上10時，以及於今年9月至10月調查飛蛾，每月兩次，須於每夜日落後2小時和午夜後2小時進行，同時需提供調查方法資料，包括調查人員資歷。

索樓宇詳細佈局、對墳墓影響 文志森稱少見

另外6項目需補交的資料包括蝙蝠調查的方法、補種樹木計劃、擬議房屋的詳細佈局、詳細水文分析、擬議房屋對潛在發展地區內樹木的陽光陰影影響分析，以及解釋分區1墳墓的處理方法（見表）。

文志森表示，雀鳥調查時長由日出前至晚上10時，共計16小時，更要求提供調查人員資歷，前所未有，「（早上）6點至（晚上）10點，是否有需要？過去環評不會有這種要求」，而補種樹木內容一般不會在環評階段詳細交代，因為申請人日後仍要做獨立樹木調查，須就每棵樹評估。他續稱，要求申請人提供詳細樓宇佈局亦很少有，因若更改佈局，可能導致重做環評，而要補充對墳墓的影響亦很少見。

文質疑超出法例要求 憂雙重標準惹覆核

文志森質疑，環諮會審議今次環評採用了「高階標準」，質疑超出環評法例要求，若高標準只是針對個別項目，則有雙重標準問題，日後公眾可要求環諮會對「北部都會區」和「明日大嶼」等項目使用同一標準，否則便可能申請司法覆核。他又說，標準不清晰會令項目申請人、顧問公司和負責把關的環保署及漁護署無所適從。他強調，為回應社會對環境要求上升，政府應修改《環評條例》和研究概要。

林健枝：若覺生態價值高 攞料更多合理

林健枝則認為，環諮會仍未就環評下決定，不能斷言審議標準的高低，並稱環諮會索取補充資料有理據，因索取資料需符合比例性，若認為高球場生態價值高，索取更多資料是合理，並以診治病人為喻，「醫生要做一個合乎比例的主觀判斷，為病人做什麼檢查，不會所有病人都做同等數量檢查」。

林稱索取樓宇佈局有道理，因環評對環境影響有「避免」、「減少」、「緩解」、「賠償」的優次原則，項目倡議人若無提供佈局替代方案比較，可能違反上述原則。對於申請人會否無所適從，他認為申請人和顧問應有經驗判斷做多少調查。

環保署：條例沒就環諮會意見設限

環諮會主席黃遠輝表示，不應說評審指標較過往更高或更嚴格，「同一把尺在不同地盤演繹有不同」，舉例在棕地的雀鳥調查要求不會如此多，亦不需蝙蝠調查，加上環保科技和意識與時並進，需要做更多才達標，難以與過去直接比較。

對於環評條例對環諮會索取補充資料有否指引，環保署回覆，環評條例沒有就環諮會或公眾對環評報告提交的意見設限，而環保署長要求項目倡議人補充資料時，須建基於環評研究概要和技術備忘錄。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

高球總會會長：粉嶺場非建屋唯一選項
高球總會會長：粉嶺場非建屋唯一選項
裝修涉違商品例 首7月107舉報升三成
裝修涉違商品例 首7月107舉報升三成
調查：12%長者或家人陽性不報 未齊3針老人七成憂疫苗安全 36％抗拒再打
調查：12%長者或家人陽性不報 未齊3針老人七成憂疫苗安全 36％抗拒再打
疫情連續兩日破萬 染疫後死亡多8宗
疫情連續兩日破萬 染疫後死亡多8宗
盧寵茂斥「官員抗疫分裂」報道不實 劉宇隆：內部沒分歧才不正常
盧寵茂斥「官員抗疫分裂」報道不實 劉宇隆：內部沒分歧才不正常
受虐劏房童命案 姨媽涉忽略兒童 強制舉報草案原定明年上立會 議員促年底交
受虐劏房童命案 姨媽涉忽略兒童 強制舉報草案原定明年上立會 議員促年底交
基層長者難購助聽器 聾福會促醫療券涵蓋
基層長者難購助聽器 聾福會促醫療券涵蓋
社協：無家者近半求醫遇困 牙患居多
社協：無家者近半求醫遇困 牙患居多
油麻地巴漢兇案 疑犯重組案情稱中暑
油麻地巴漢兇案 疑犯重組案情稱中暑
30校參加升國旗比賽 團體下月辦國教學院
30校參加升國旗比賽 團體下月辦國教學院
女騎士石澳越雙白撼跑車 遺下學牌
女騎士石澳越雙白撼跑車 遺下學牌
回應有否文化政策藍圖 楊潤雄：政策現時已有
回應有否文化政策藍圖 楊潤雄：政策現時已有
大灣區GBA新聞：疫境轉型 內地「造物者」借網拓外銷
大灣區GBA新聞：疫境轉型 內地「造物者」借網拓外銷
大灣區GBA新聞：減服務費設培訓 淘寶天貓撐小店創意變生意
大灣區GBA新聞：減服務費設培訓 淘寶天貓撐小店創意變生意
滯銷水果製成凍乾果粉減浪費
滯銷水果製成凍乾果粉減浪費
真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品
真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品
【Emily】撰文問何俊仁保釋「有否政治默契」捱批 曾志豪解畫「共識」 卿姐話疑慮未釋
【Emily】撰文問何俊仁保釋「有否政治默契」捱批 曾志豪解畫「共識」 卿姐話疑慮未釋
【Emily】民記出訪東盟 李慧琼機場巧遇CY
【Emily】民記出訪東盟 李慧琼機場巧遇CY
【Emily】David Webb回應盧寵茂批彭博 「任何政府內部都可有唔同意見」
【Emily】David Webb回應盧寵茂批彭博 「任何政府內部都可有唔同意見」
【Emily】劏房戶為子置二手鋼琴 鄧炳強探訪讚得獎爭氣
【Emily】劏房戶為子置二手鋼琴 鄧炳強探訪讚得獎爭氣
【Emily】安老「三座大山」 林正財話「人」最難搞
【Emily】安老「三座大山」 林正財話「人」最難搞
【Emily】排除萬難 傷健者組團遊墨爾本
【Emily】排除萬難 傷健者組團遊墨爾本
【Emily】民安隊結業會操 升旗用中式步操
【Emily】民安隊結業會操 升旗用中式步操