高球場環評補資料 查雀鳥一天16小時 環諮會前委員稱高標準前所未有 前主席稱有理

明報記者 曾偉龍

雀鳥飛蛾調查 要提供人員資歷

本報獲得環保署上月31日向土木工程拓展署發出的信件，要求後者就粉嶺高球場發展的項目環評提交8項補充資料，包括補做兩項生態調查，即於今年9月至明年3月調查雀鳥，每月兩次，時間為日出前至晚上10時，以及於今年9月至10月調查飛蛾，每月兩次，須於每夜日落後2小時和午夜後2小時進行，同時需提供調查方法資料，包括調查人員資歷。

索樓宇詳細佈局、對墳墓影響 文志森稱少見

另外6項目需補交的資料包括蝙蝠調查的方法、補種樹木計劃、擬議房屋的詳細佈局、詳細水文分析、擬議房屋對潛在發展地區內樹木的陽光陰影影響分析，以及解釋分區1墳墓的處理方法（見表）。

文志森表示，雀鳥調查時長由日出前至晚上10時，共計16小時，更要求提供調查人員資歷，前所未有，「（早上）6點至（晚上）10點，是否有需要？過去環評不會有這種要求」，而補種樹木內容一般不會在環評階段詳細交代，因為申請人日後仍要做獨立樹木調查，須就每棵樹評估。他續稱，要求申請人提供詳細樓宇佈局亦很少有，因若更改佈局，可能導致重做環評，而要補充對墳墓的影響亦很少見。

文質疑超出法例要求 憂雙重標準惹覆核

文志森質疑，環諮會審議今次環評採用了「高階標準」，質疑超出環評法例要求，若高標準只是針對個別項目，則有雙重標準問題，日後公眾可要求環諮會對「北部都會區」和「明日大嶼」等項目使用同一標準，否則便可能申請司法覆核。他又說，標準不清晰會令項目申請人、顧問公司和負責把關的環保署及漁護署無所適從。他強調，為回應社會對環境要求上升，政府應修改《環評條例》和研究概要。

林健枝：若覺生態價值高 攞料更多合理

林健枝則認為，環諮會仍未就環評下決定，不能斷言審議標準的高低，並稱環諮會索取補充資料有理據，因索取資料需符合比例性，若認為高球場生態價值高，索取更多資料是合理，並以診治病人為喻，「醫生要做一個合乎比例的主觀判斷，為病人做什麼檢查，不會所有病人都做同等數量檢查」。

林稱索取樓宇佈局有道理，因環評對環境影響有「避免」、「減少」、「緩解」、「賠償」的優次原則，項目倡議人若無提供佈局替代方案比較，可能違反上述原則。對於申請人會否無所適從，他認為申請人和顧問應有經驗判斷做多少調查。

環保署：條例沒就環諮會意見設限

環諮會主席黃遠輝表示，不應說評審指標較過往更高或更嚴格，「同一把尺在不同地盤演繹有不同」，舉例在棕地的雀鳥調查要求不會如此多，亦不需蝙蝠調查，加上環保科技和意識與時並進，需要做更多才達標，難以與過去直接比較。

對於環評條例對環諮會索取補充資料有否指引，環保署回覆，環評條例沒有就環諮會或公眾對環評報告提交的意見設限，而環保署長要求項目倡議人補充資料時，須建基於環評研究概要和技術備忘錄。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676