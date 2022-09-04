修例堵「無法執管」漏洞 政府爭年內交立會

發展局回覆稱，政府早前曾就修例建議諮詢法定機構、業界代表、專業學會、智庫及環保組織等，並正就蒐集到的意見仔細研究，以進一步優化及敲定法例修訂建議，現時目標是今年底前向立法會提交條例修訂草案，以推展修例建議。

貝澳3濕地變營地 2申改劃不獲批

大嶼南大部分地區未被發展審批地區圖覆蓋，包括貝澳及芝麻灣半島，規劃署無權執行城規條例。翻查紀錄，當地至今最少有3幅濕地被填土及圍封，其中一幅距貝澳泳灘約100米，面積約4400平方呎，土地用途為海岸保護區，業權人於2020年向城規會申請改劃成度假營地，但收到逾5000份反對意見，最後未獲批准。該項目附近另一幅濕地，於2020年下半年出現另一個度假營，提供露營服務，其中「8人豪華休閒區」一晚收費3200元，該度假營建有組合屋，內有空調、洗手間、沐浴設備及遊戲室等；地政總署於2020年向該營地兩度發警告信，並將該地段於土地註冊處註冊（俗稱「釘契」），而該營地於網頁稱今年1月1日起開始進行內部工程，暫停營業至另行通知。

至於第三個度假營位於貝澳嶼南道旁，亦是建於濕地之上，地盤面積約4萬平方呎，場內有多部露營車，至今仍有營業。翻查城規會紀錄，營辦者最初向城規會申請臨時用途被拒，後來覆核獲批，但今年5月城規會撤銷許可。

（城市保育）