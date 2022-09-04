貝澳旁萬呎濕地填泥放露營設施 地署民署稱跟進 規劃署：未納審批地區圖無權執管

明報記者 馬耀森

觀鳥會指出，近年貝澳濕地頻頻失守，現時更蔓延至偏遠的十塱，主要由於南大嶼大部分土地未被發展審批地區圖（用以管制在鄉郊地區的違例發展的圖則）覆蓋，即使違規發展，規劃署亦無權執法，只要一日不堵塞此法例漏洞，恐會有更多濕地被破壞（見另稿）。

「負責人」：隨時可營運 十塱較貝澳更靜

本報記者上周一（29日）到達貝澳後，再沿芝麻灣道步行約45分鐘到達十塱舊村，發現該處擁有一片廣闊及平坦的淡水濕地，當中有一條清澈的天然溪流，旁邊多頭水牛在棲息。當地有數幢村屋，附近擺放了五六輛露營車，當中兩輛在濕地之上，與河溪相距只10多米；現場有一名自稱是營地負責人的男子稱，部分濕地已被闢為農地，種植農作物，露營車則已準備就緒，隨時可營運，很快會在社交媒體宣傳。該負責人又稱，十塱環境較貝澳更寧靜，光污染較小，適合在假日進行露營及燒烤等活動。

觀鳥會稱十塱不乏罕見物種 多遊人恐毁生態

觀鳥會保育主任黃雪媚表示，不少雀鳥倚賴十塱的濕地棲息及覓食，當中不乏罕見物種，例如全球「易危」的冬候鳥田鵐、「區域關注」（華南分佈局限）的中白鷺，以及「本地關注」（香港分佈局限）的紫翅椋鳥等。她稱十塱位置偏遠，生態不受干擾，但淡水濕地已被填泥約1萬平方呎，擔心營地一旦營業，會帶來大量遊人，活動和噪音會滋擾生態，濕地面積亦會進一步萎縮。

環團投訴貝澳營地多年始獲覆 促部門加強溝通

守護大嶼聯盟日前去信規劃署、地政總署、民政事務總署等多個部門，促部門採取執管行動。守護大嶼聯盟稱過去五六年不斷就貝澳濕地發展營地個案向多個部門投訴，質疑為何未有向個別在濕地上經營的營地執法，聯盟今年3月終獲屋宇署回覆稱，該署去年4月就貝澳一個營地的構築物懷疑違反《建築物條例（新界適用）條例》的個案通知地政總署，在獲地政總署確認有關工程不會獲發豁免書後，向業主發出清拆令，認為屋宇署亦可執法，促部門之間加強溝通，提升執法效率。

長春社公共事務經理吳希文認為，政府既然表示重視大嶼山保育工作，又制訂《大嶼山保育及康樂總綱圖》，確認貝澳擁有珍貴濕地，應推出具體措施以遏止濕地被不斷蠶食。

民署：接無牌賓館舉報 地署：擅建構築物會糾正

民政事務總署稱，根據牌照處紀錄，牌照處沒接獲十塱舊村的酒店或賓館牌照申請。而牌照處今年8月底接獲該處懷疑有人經營無牌賓館的舉報，牌照處會按照既定程序及指引巡查，並視乎個案具體情况跟進。

地政總署表示，十塱擺放露營車的位置屬政府集體租契下私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准構築物。離島地政處未有接獲涉事地段業權人遞交的短期豁免書申請，惟發現有露營車，處方會進一步調查，若確認有未經批准構築物，處方會發警告信及要求業權人於限期前糾正，否則會進一步執行契約條款。

規劃署稱，該處為綠化地帶，目前為止城規會沒有接獲上述地點的規劃申請。該署表示，根據《城規條例》，規劃監督只可於發展審批地區涵蓋的地方執管違例發展，惟十塱未曾包括在發展審批地區圖內，規劃事務監督在該處沒執管權力。

（城市保育）