「宴會」快測適應期屆滿 酒樓稱大枱客減1/3

食環巡近3000次 罰款不涉新規

警方回覆查詢稱，8月28日至9月2日期間，警方就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），共接獲報告及巡查餐飲業務處所649次，其間發出一張告票並作兩次檢控。食環署回覆稱，8月28日至9月2日該署共巡查餐飲處所2916次，向餐飲處所員工和顧客分別發出8張和6張定額罰款通知書，當中沒涉及顧客違反快測的新規定。

未盡職檢查可被控

罰兩人一枱停晚市

新措施實施一周，政府給予餐飲處所的7天適應期昨日屆滿。食環署表示，未盡職檢查的處所負責人會被檢控，該處所亦須於執法人員發現違規行為後的翌日起，堂食提早至下午6時完結，其餘營業時間不得有多於兩人同坐一桌，為期14天。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，過去一周有約10人忘記快測，要在酒樓所設快測專區補做，每做完一次快測都要消毒檢測專區，令員工工作量大增。蘇表示，許多長者不願快測，估計8人以上一枱的客人減少三分之一。本周六為中秋節，蘇稱自上周日起便再無收到新訂座，目前中秋只有約10張枱訂座，比去年同期少一半。他表示，因不少長者拒做快測，部分人選擇留家過節，亦有家庭分批做節，以避免做快測。

黃家和：影響小 客減料因疫熾

黃家和表示，過去一周措施對食肆影響不大，有客人忘記做快測，但有不少食肆免費向客人提供快測包，並劃出專區讓客人快測。黃表示，飲食業中秋節訂座率現只有約三成，而往年中秋節前一周已有七至八成，料因新冠疫情嚴峻，市民對外出堂食有戒心。

（新冠疫情）