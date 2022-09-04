許樹昌：疫情或本月見頂 倘緩和可考慮調整「3+4」

稱輸入佔比不足2%風險低

截至8月24日，港大病毒即時有效繁殖率為1.35（一名患者可傳染1.35人），許樹昌在商台《政經星期六》稱，根據上述數據，單日陽性數字肯定仍會上升，但何時見頂則視乎增加速度。本港11月將有多項大型活動，有消息稱港府屆時取消酒店檢疫，許回應稱相關消息只是推斷，但若疫情在本月見頂隨後逐漸回落，希望下月底疫情緩和，若醫療系統能承受，就有條件於11月舉辦大型活動。他又說，現時輸入個案佔所有個案不足2%，「風險低於本地傳播」，如本地維持「輕症多、重症少」、醫療系統可負荷，屆時才可考慮調整「3+4」安排。

陳國基：若可控將盡量放寬

對於彭博社日前報道，港府傾向今年11月取消海外人士抵港的酒店檢疫措施，陳國基在now新聞台《大鳴大放》稱暫未有決定，但政府會持續檢視疫情，強調若疫情可控一定盡量放寬，「這是肯定的」，他說很理解老百姓生活、公司生意都要靠外國接軌。

問到正與內地商討讓北上港人「逆向隔離」的措施何時可實行，負責領導相關小組的陳國基稱，已開始與深圳領導商討細節，再待上報中央獲審批後便可推行，但「講唔到」確實推行時間。他相信，推行「逆向隔離」後，港人北上配額可較現時多，在港隔離費用亦會較在內地便宜，可讓有需要市民多個選擇。

報道稱金融峰會擬採「0+7」

多行高層拒絕

另外，《華爾街日報》引述消息報道，港府擬對金管局於11月舉辦的金融投資峰會參與者包括高盛、花旗及大摩高層，提供「0+7」的豁免酒店檢疫安排，但仍須醫學觀察，不能自由對外接觸，包括不能進入公眾場所如食肆，不過報道同時引述部分獲邀者回應「謝謝，但不了（Thanks, but no thanks）」。

報道稱，有獲邀者認為若金融機構高層獲特別優待，或引起外界負面看法，尤其這批金融機構的駐港員工仍要「3+4」檢疫，此舉或會惹來不滿。政府發言人回覆，金管局正籌備國際金融領袖投資峰會，國際投資機構高管人員均積極支持，金管局正與持份者討論協調峰會各項安排。

（新冠疫情）