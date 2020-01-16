非新冠求診人數超預期 公院添壓 急症室單日一度5000人 高拔陞：暫毋須內地醫護援港

過去幾波非新冠病人減 近日升

醫管局昨公布新增396名新冠病人入院，截至昨日凌晨，共2739名新冠陽性者在醫管局設施治療。高拔陞昨在港台節目《星期六問責》受訪時表示，在過去幾波疫情及第五波高峰期，公立醫院新冠求診者會增加，而其他病人則會減少；惟近日疫情反彈後，非新冠病人數目仍有上升，其中單日急症室求診人數一度升至5000多人，而內科入院人數曾有約千人，形容對公立醫院構成一定壓力，呼籲市民盡快完成接種疫苗。

高拔陞表示，目前本港疫情對公營醫療系統構成壓力，惟個案數字升幅不如第五波高峰期急，而且各方面配套和準備增加，故暫時毋須邀請內地醫護來港支援。

暫沒計劃重啟指定醫院

高拔陞在節目後見記者時補充，醫管局應對疫情有不同階段預案，若新冠病人數目大幅上升，在預案內亦有考慮重新啟動指定醫院，但暫時沒有此計劃。他解釋，將一所醫院轉為指定醫院，對整體服務影響大，若非必要也不希望需要重啟指定醫院。

根據醫務衛生局7月11日公布的醫管局應變方案，第四階段病牀調動計劃包括「新冠定點救治醫院」，連同服務調整等安排，局方屆時最多可提供11,500張新冠病牀。

急症醫：市民恐懼減 拒醫者減

有公立醫院急症室醫生稱，在第五波高峰期，非新冠求診者主要害怕出現院內感染而未有即時求醫，而市民抗疫一段時間後，恐懼感會大幅減少，抗拒求醫的情况已經減少。

他又表示，近日有不少醫護染疫、調往不同隔離設施等，故人手緊絀，但今波疫情較少重症病人，護理病人因而變得簡單，加上有不少設施分流病人，故資源、人手亦不至年初嚴峻。

醫局：減感染入院「靠大家」

醫管局總行政經理劉家獻表示，以往幾波疫情高峰時，很多有自身疾病的市民不會立刻到醫院求醫，會「等得就等」，亦不去覆診，但今波疫情非新冠病人求診人數減幅較預期小，需兼顧新冠患者下醫院壓力大。

劉家獻稱，減感染及入院人數須「靠大家」，並有「三部曲」，一來應做好個人衛生，戴好口罩、避免到人多地方及出席宴會和需除口罩活動，其次為需盡快打針及服用口服藥，減入院便可減醫療系統壓力，從而減低對非新冠病人醫療服務的影響。

明報記者

（新冠疫情）