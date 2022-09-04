3歲以下住院月內倍增 有接種中心打針急升

醫局重申打針可減入院 籲勿再等

醫管局總行政經理劉家獻稱，截至昨日有144名11歲以下染疫兒童在公院留醫，6歲以下嚴重或危殆幼童有3人，全為早前已公布個案，其中染疫後曾抽筋的15個月大女嬰昨病情好轉，由危殆轉為嚴重，過去24小時已沒再抽筋及發燒，磁力共振檢查結果正常，「格拉斯哥昏迷指數」（GCS）亦升至13分（分數愈低昏迷愈嚴重）。

至於曾患腦炎及嘶哮症的17個月大男嬰維生指數穩定，情况仍嚴重；5歲9個月大女童則仍危殆，留醫兒科深切治療部。劉又說，局方「不想次次都用嚴重或危殆個案」呼籲家長帶子女打針，但所有證據均顯示打針可減染疫後入院，呼籲家長不要再等。

憂未能參加課外活動 「驚都要打」

位於佐敦的官涌體育館目前提供接種科興疫苗服務，昨帶同10歲女兒接種第三針的周太說，女兒5個月前曾確診，因應學校已開學，加上近日確診宗數持續破萬，同時擔心女兒或因未能符合參加校方課外活動的要求，遂提早帶女兒打針。她說，雖然擔心第三針副作用稍強，但學校人多，且考慮到女兒未來日常出入需符合疫苗通行證，故「驚都要打」。

料兒童疫苗通再推高打針人數

郭寶賢相信，由於近日確診宗數破萬，令市民開始擔心，加上過往周末接種人數一向較多，故昨日有逾千人到場打針。他估計政府下周公布下調疫苗通行證的涵蓋年齡至5歲，或會進一步推高接種人數，預計未來數天接種人數會上升。

政府在facebook專頁「添馬台」發帖稱，截至本月1日，共有92名3歲以下幼童住院，人數較8月初增加逾倍，升幅甚至較3至11歲確診兒童高。目前3歲以下嬰幼兒首劑疫苗接種率為12%，另有兩成3至11歲兒童未接種疫苗。

（新冠疫情）