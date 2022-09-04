曾赴婚宴聯院護士中招 同枱6護士檢疫

體藝中學同班12人去派對 3染疫

對於聯合醫院急症室有曾參與婚宴護士染疫，醫管局總行政經理劉家獻稱，暫未掌握婚宴參與人數，聯合醫院急症室服務暫未受影響。劉說，局方已呼籲同事避免參與多人及除口罩聚會，現時員工已要每日快測，癌症及血科等病房及外展同事的核酸檢測亦將由一周兩次增至三次，冀減低員工一旦染疫傳染予病人的風險。

伊院病房4病人染疫

伊利沙伯醫院一個內科病房先後有4名62至93歲男病人染疫，院方追查發現4人曾與一名早前轉往九龍醫院後證實染疫的病人同房，4人已隔離治療，其中一名本身有其他疾病的93歲患者危殆，其餘3人情况穩定。有關病房已暫停探訪，並清潔消毒。

學校疫情方面，體藝中學6A班有3人染疫，全班共有15名學生，中心已指示該班別停課；另黃大仙聖文德書院及約克蒙特梭利國際幼稚園（元朗）亦分別有一班及兩班別要停課。

昨公布多7宗感染新冠病毒後死亡個案，6宗由醫管局呈報；1宗由法醫呈報，屬在家離世個案。歐家榮稱，該個案涉及69歲、沒打針及沒已知長期病患的獨居男子，上月21日有氣喘、肚痾、疲勞及喉嚨痛，沒求醫，沒做檢測，至28日家人上門探望時發現他昏迷，當場證實死亡，病理檢測中驗出新冠陽性。

歐重申市民如有病徵應盡早求醫及檢測，又呼籲市民多聯絡獨居長者，有需要時協助其做檢測。

至於疫情走勢，歐家榮稱過去數周帶L452R變異基因（即屬Omicron BA.4/5）的個案佔比穩步上升，當中九成為BA.5，而因BA.5傳播力較強，也具免疫逃逸，料社區傳播因而續增。

陳茂波政助快測陽性

另外，財政司長陳茂波的政治助理楊通達快速測試陽性，最近一次上班日為上周三（31日）。陳茂波過去一周每日核酸測試及快測均為陰性。

（新冠疫情）