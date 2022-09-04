六成染疫長者拒口服藥 有寧食清瘟 感病徵輕 有女兒不安排父求醫終離世

本港昨新增7宗新冠患者離世個案，包括一名77歲、已打兩針的老翁，他8月16日在社區檢測中心核酸檢測陽性，Ct值為20.86（病毒量高），家人8月18日為他在衛生署網站呈報資料，同日醫管局職員致電，老翁女兒稱患者有咳嗽、流鼻水等，但無發燒。醫管局總行政經理劉家獻說，局方當時建議病人到指定診所或預約遠程醫療服務以獲取新冠口服藥，惟女兒以父親病情輕微為由拒絕。至上周四（1日）清晨，老翁在家中昏迷及離世。

劉家獻表示，留意到有市民、尤其60歲以上長者或認為病徵輕微，即使獲建議求醫「都未必肯睇，睇咗都未必肯食抗新冠口服藥」，呼籲60歲以上、沒有病徵的染疫長者「可以亦都需要服用口服藥」，以減因病情轉差而入院及死亡風險。

劉補充，醫管局會根據衛生防護中心提供的資料，主動致電未滿5歲、大於60歲或因病導致免疫力低的患者，了解其病情，為有需要者預約遠程醫療服務及指定診所，希望相關者盡早獲發口服藥；而較高危的患者如70歲以上，局方收到個案資料後，「基本上」會即日聯絡。

醫局主動聯絡 有人以為嚴重才要服

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，若市民到社區檢測中心做核酸檢測，採樣時須提供電話、身分證號碼等個人資料，衛生防護中心收到陽性報告後，會透過電腦系統將上述資料自動資料交予醫管局；而快測陽性患者則須靠患者主動呈報，「唔呈報唔會知道陽性」（見下圖）。

高拔陞在港台《星期六問責》稱，醫管局會主動聯絡高風險長者了解其病情並提醒患者就醫，但有患者誤以為要「嚴重啲先食（口服藥）」、或不想服食「咁勁嘅」西藥，最終只有約四成長者會服用口服藥。

醫生籲家人解釋成效 問完成療程否

有處方口服藥的家庭醫生林永和向本報說，曾見求診染疫長者即使適合服用口服藥，但當中有人以「病徵輕微」、「仿效朋友經驗」為由，一度選擇服用「連花清瘟膠囊」；另有人誤解服用口服藥一定出現嚴重副作用，故取藥後未有服用。林建議家屬可多向長者解釋藥物成效，即使獲處方口服藥，亦應關心家人有否完成療程。

幾萬人服口服藥 未見嚴重副作用

劉家獻補充，患者或因不同原因拒服口服藥，重申局方已為幾萬名病人處方，當中未見嚴重副作用。他引述研究稱，口服藥最多可減八成住院風險，「有啲嘢可以令到風險降低八成，大家一定要去使用」，呼籲市民如獲處方口服藥就應接受。

明報記者

（新冠疫情）