中學校長：倘停面授 冀允中六生彈性上學

教育局早前宣布，下月起學生打齊3針新冠疫苗逾14天方可在校參與非學術課外活動；11月起中學全日面授課門檻提高，須全校九成學生打齊3針。連鎮邦昨在商台《政經星期六》表示，目前12至19歲接種兩針疫苗者約95%，已打3針者約54%，難估計11月學生接種情况，但他較少聽聞家長「已打兩次，打第三針會有困難」，認為如學生「齊針」，對其全人發展重要。

張勇邦憂未及齊針礙學界活動

出席同一電台節目的資助小學校長會名譽主席張勇邦說，擔心學生下月之前未及打齊3針，影響參與學界活動，「很多學界體育聯會所辦的活動，是否可進行比賽呢？夠不夠學生參與呢？這都是一個問題」。他續稱，當局派出外展隊、流動接種車到校為學童接種，可紓緩學生的不安情緒，盼當局加強相關措施。

教育局多次提及適齡學童人口出現結構性下跌，根據《2022小學概覽》，全港學校今學年淨減46班小一，學界憂慮殺校危機。張勇邦認為，當局應藉現時機會提升教學質素，毋須增加或削減資源，令學生獲更好照顧，包括特殊教育需要（SEN）學生，「有老師在，毋須裁走他，放多個老師在課室可以嗎？令師生比例更充裕」。連鎮邦建議，當局應維持現有中學的班級數目，每年按每區人口下降幅度彈性調整每班派位人數。