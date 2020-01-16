葵安工廈擬改建600伙 設康健中心 旺角街市重建設計初定 區議員批未提康健中心選址

料明年推展 2030竣工

房委會提交葵青區議會的文件稱，葵安工廠大廈地盤總面積約為0.68公頃，將以總地積比率不多於6.5倍發展，興建兩座住宅大樓，提供約600個單位。房委會稱將提供醫療及社會福利設施，包括設置葵青地區康健中心、體弱長者家居照顧服務隊及日間社區康復中心等，附近亦會設綠化休憩設施及兒童遊樂場等。房委會同時建議在3個道路交界處進行道路改善工程，包括增設交通燈、重新定線及修改道路標記等。

此外，繼早前本報報道前旺角街市大樓將改作「臨時地區康健中心」，據市建局提交油尖旺區議會的文件稱，中心淨作業樓面面積約1000平方米，目前已就前旺角街市大樓改造重設項目進行所需技術研究、概念設計及大概完成詳細設計工作。市建局續稱，大樓改造重設後，將大幅改善樓宇狀况，屋宇裝備設施亦會提升至現代標準，以應付康健中心未來最少10年運作需要；待工程完成後，大樓將交予醫務衛生局籌備營運，並會適當地由「地區康健站」服務過渡至康健中心。油尖旺區議會副主席朱子洛不滿市建局做法，認為局方至今仍未交代康健中心永久選址，康健中心落成時間遙遙無期。他建議政府將前旺角街市大樓改作永久康健中心，以免搬遷需額外花費行政成本。