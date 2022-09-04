送貨錯單漏單「災難式混亂」 校長拉大隊執3天

【明報專訊】承辦約30間中小學訂購教科書服務的精工印書局，受內部人事變動、暑假縮短影響，派送課本延遲和混亂。經精工訂書的中華傳道會劉永生中學校長梅志業向本報稱，書局8月初已收到家長訂書單和買書款項，安排家長8月底回校取書，惟書商送貨當日只將幾卡板課本運往學校，且不齊全，校長率多名教職員協助把課本分類，並聘用約20名校友，額外花3天朝6晚9處理，「（書商）錯單、漏單統統都齊，非常混亂」。他估計該校約500名學生受影響。
劉永生中學原定8月30日安排中一至中六級回校分時段領取課本，當天早上書商運送「一板板」未分類的課本抵校，書商3至4名職員花數小時未完成一級派書，校方見狀煞停其餘五級回校，校長及教職員同時協助派送課本。及後再在9月1及2日安排家長分流回校取書。
調整策略暫改用電子教材
梅志業稱，該校經招標程序，10多年來多次選用精工印書局承辦訂購課本，未曾有類似問題。他得悉書局近日出現人事問題，但對於「災難式」混亂，形容是匪夷所思。基於合約精神，他稱校方不擬呼籲家長退款和自行「撲書」，亦不知坊間課本供應是否充足；但由於影響教學，各級學生多本課本未齊，校方需調整策略，包括自行印筆記、暫改用電子教材。他將進一步要求書商負責人到校開會，商討未來對策，跟進漏單、欠書、補發課本等問題。
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