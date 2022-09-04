精工書局開學未派齊課本 影響30校 致歉稱員工突離職不夠人 學生憂礙上課寧退款另撲

教局：學校可請出版社作臨時安排

教育局回覆查詢稱，據局方了解，精工出版社已向外解釋特殊困難及相應安排。局方稱現已開學，若部分課本仍未能送抵學校，學校可參考以往做法聯絡出版社作臨時安排，例如提供個別章節的電子或印刷版，以免影響教學進度。教育局又認為，由於新冠疫情反覆，課本供應受物流運輸、人手等方面影響，會一直與出版社相關協會緊密溝通，提醒應將對學生的影響減到最低。

精工：正商補書方案 盼同行借人

精工昨晚在facebook稱，正與各學校商討合適補書方案，請家長耐心等候，毋須到書局補書。冼國忠回覆本報時解釋，由於一名負責出單及配貨的員工約一周前突然辭職，貨倉現時非常混亂，加上暑假縮短、門市人手短缺，「做倉的職員沒經驗，因沒有分門別類，根本找不出課本拿給家長」。他已聯絡業界代表，希望同行借調人手支援。冼又向受影響顧客致歉，承認書局一方出問題，感謝部分學校體諒。

家長排隊久候鼓譟 自行入倉尋書

記者昨午到黃竹坑的精工印書局及出版社觀察近兩小時，約50名家長到場，不少人等逾一小時，有人鼓譟批評安排欠佳。現場所見僅得3至4名職員，他們即場按書單執貨，要走遍兩個樓層的大貨倉，有家長自行走入貨倉尋書，亦有職員應顧客要求安排退款；未持籌家長則撲空。有中學表示，由於精工送書滯後，校方要印筆記、暫時改用電子教材（見另稿）。

昨午約1時半到達的家長潘太稱，7月底已付款予精工，部分書已到手，但尚欠10本，由於排隊人多，趕着上班的她決定離開，交學校跟進，「打極電話來都沒人聽，來到仲諗住會否已執好晒（書），點知𠵱家先執」。

就讀中西區女校的中四陳同學稱，早前已領取部分書，尚欠14本，全校同學都受影響，她昨要求退款，擬自行到坊間書店買書，「趕住上課、溫書用，下月已測驗，沒有書影響好大，不知要撲多少間書店」。

書商：提早暑假壓縮程序構壓力

導師出版社社長石國基形容，過往開學初期課本未齊很常見，但精工今次需等兩個月才有，是嚴重滯後，情况很罕見。石分析，受疫情影響，教育局年初安排「提早放暑假」，致學期8月中才完結，學校選書程序押後，且以往書局平均有45天處理訂購課本，今年壓縮至20天，造成巨大壓力，目前經營書局有不少困難。

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