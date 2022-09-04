何啟明：「黃」非死罪 藍紅黃都值學習

籲青年多看央視新聞

上述「青年就業創業」研討會由新界青年聯會及青研香港主辦。何啟明在會上表示，「黃」沒有統一標準，主要是親西方價值，喜歡自由民主，但不管意識形態如何，「藍又好、紅又好、黃又好」都有值得學習之處，他相信未來會回歸實用主義，「邊個搞掂張單，邊個搞掂個目標，唔理你黑貓白貓，捉到老鼠就係好貓」。

何啟明又說，相信國家主席習近平會接納不同人，不會說一定要中國最好，而希望吸納世界不同地方最新、最好的技術。

對於年輕人的未來，何啟明建議他們鑽研一門手藝，例如cosplay（角色扮演），稱年輕人應好好裝備自己，才可與全世界競爭，寄語年輕人在社會吸收更多經驗，甚至將工作化成事業。

廖添誠籲放心選讀創科科目

出席同一活動的創新科技及工業局政治助理廖添誠說，留意到文憑試狀元大多選擇讀醫科，很少選擇創科，他希望透過政策支援，令家長放心讓子女選擇創科科目。

廖添誠又說，現時創科人才渴市，修讀程式編寫的大學生，一畢業已有10多間公司聘請。他強調年輕人仍有大量機會，毋須過於擔心前景，政府重視如何將科研轉化成產業，將會大力支持能提供就業機會、提升本地生產總值的初創公司。