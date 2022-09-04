報道：接任美駐港總領事 梅儒瑞曾派駐瀋陽

曾在台灣做記者

懂簡體中文操流利普通話

報道稱，梅儒瑞於2019年8月出任美國駐蒙古大使館副大使（Deputy Chief of Mission），近日已返回美國。本報翻查美國駐蒙古大使館網頁，仍見梅儒瑞的簡介，根據該網頁資料，梅儒瑞年輕時曾在台灣任記者，2000年從事外交官工作後，先後多次獲派駐中國。

報道引消息：

華府冀避免加劇中美緊張

報道引述熟悉華府的消息稱，任命在大中華有多年工作經驗的梅儒瑞出任駐港澳總領事，是希望至少可避免加劇中美緊張關係，而梅儒瑞熟悉中國政府並能操普通話，相信有助防止緊張關係升溫。翻查梅儒瑞的Linkedin帳戶，他表示懂簡體中文，而網上亦有他獲派駐內地時的影片，可見他能操流利普通話。

上一任美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）於2019年7月履新，他在港期間，本港發生反修例運動，又實施了《港區國安法》和更改選舉制度。史墨客離任前不止一次談及本港，包括批評國安法削弱香港自治，呼籲北京「讓香港做回香港」等，曾經被港府和外交部駐港公署譴責。

梅儒瑞在得州大學畢業，其後於1993至1996年在台灣一家英語電台任職記者，同時是《新聞周刊》（Newsweek）駐台記者。他曾在華盛頓智庫「尼克遜中心」負責中國研究。自2000年，梅儒瑞參與美國外交事務，先後派駐美國駐廣州總領事館及駐華大使館。