報道：接任美駐港總領事 梅儒瑞曾派駐瀋陽

【明報專訊】美國駐港澳總領事懸空近兩個月，《南華早報》昨日引述消息報道，曾任美國駐瀋陽總領事的梅儒瑞（Gregory May）將會接任，目前身在美國的他正待完成「最後程序」，即可赴港履新。翻查資料，梅儒瑞在美國得州土生土長，在位於華盛頓的約翰霍普金斯高等國際研究學院修畢中國研究碩士課程，曾在台灣和內地工作。本報向美國國務院查詢有關人事任命，至截稿前未獲回覆。
曾在台灣做記者
懂簡體中文操流利普通話
報道稱，梅儒瑞於2019年8月出任美國駐蒙古大使館副大使（Deputy Chief of Mission），近日已返回美國。本報翻查美國駐蒙古大使館網頁，仍見梅儒瑞的簡介，根據該網頁資料，梅儒瑞年輕時曾在台灣任記者，2000年從事外交官工作後，先後多次獲派駐中國。
報道引消息：
華府冀避免加劇中美緊張
報道引述熟悉華府的消息稱，任命在大中華有多年工作經驗的梅儒瑞出任駐港澳總領事，是希望至少可避免加劇中美緊張關係，而梅儒瑞熟悉中國政府並能操普通話，相信有助防止緊張關係升溫。翻查梅儒瑞的Linkedin帳戶，他表示懂簡體中文，而網上亦有他獲派駐內地時的影片，可見他能操流利普通話。
上一任美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）於2019年7月履新，他在港期間，本港發生反修例運動，又實施了《港區國安法》和更改選舉制度。史墨客離任前不止一次談及本港，包括批評國安法削弱香港自治，呼籲北京「讓香港做回香港」等，曾經被港府和外交部駐港公署譴責。
梅儒瑞在得州大學畢業，其後於1993至1996年在台灣一家英語電台任職記者，同時是《新聞周刊》（Newsweek）駐台記者。他曾在華盛頓智庫「尼克遜中心」負責中國研究。自2000年，梅儒瑞參與美國外交事務，先後派駐美國駐廣州總領事館及駐華大使館。