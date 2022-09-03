內地12漢涉同性裸聊勒索港男 警伙內地破案 31案事主八成未夠30歲

涉37萬元 一事主耗盡積蓄借錢曝光

31宗案件於去年8月至今年4月發生，事主介乎18至54歲，逾八成是30歲以下，包括3名中學生及10名大專生。網罪科（科技罪案組）警司譚威信相信，疑犯在全球最大的男同性交友軟件等平台傾談，與事主建立親密關係後，提出「來點更刺激的活動」，轉到其他即時通訊軟件裸聊，並要求部分事主下載偷取通訊錄、位置和短訊內容的惡意程式，遂要脅事主購買點數卡「贖身」，否則會把盜錄的裸聊影片或照片發放給其親友。

集團另涉星馬19案 轉介國際刑警

警方今年1月至7月展開代號「狂雷」的淨網行動，分析逾100萬項與網絡安全有關數據，檢取、清理或移除23個寄存在本港、被殭屍網絡指揮及控制的伺服器，及超過2000個釣魚網站，發現其中一個本地伺服器載有大量通訊錄，懷疑被不法分子用作裸聊勒索。警方調查後，發現這個犯罪集團活躍於內地，遂由江西省贛州市公安局展開拘捕行動，12名被捕人介乎18至30歲，包括一名主腦及負責裸聊等核心成員，行動中亦檢取多部電腦和預設稿件，相信已瓦解一個針對本港和東南亞國家的「裸聊勒索」犯罪集團。集團同時涉及至少19宗發生在馬來西亞及新加坡的案件，警方已轉介國際刑警調查。

將推「電腦快測」 網民可免費用

根據警方數據，今年上半年有708宗裸聊勒索案舉報，較去年同期上升約44%，當中超過六成是30歲以下，兩成半是學生，其中兩名事主為年僅12歲的中一生，分別被騙取800元和5000元購買點數卡。網罪科署理總警司林焯豪認為，案件反映科技罪行無疆界，詐騙集團在不同司法管轄區建立中心及詐騙，對執法帶來挑戰。警方將於今年第四季在「守網者」網頁增設「快速自我檢測功能」，網民輸入網際協定（IP）位址，就能與「思科系統」等網絡安全公司的數據庫比對，推斷上網裝置有否被惡意程式利用。網站亦免費提供電腦或手機掃描和清洗病毒工具，警方稱，網民資料不會被備存。