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機電署：後備電損毁範圍不在港 事前不知

【明報專訊】中電上周就元朗大停電事故公布調查報告，報告提到一個後備電源較早前因內地挖掘工程導致受損，在事故時正在維修而未能使用。昨日立法會經濟發展事務委員會上，有議員質疑當局事前是否知悉有關損毁，機電工程署回應指因損毁範圍不在本港，事前不知有關情况；中電表示會在將來規劃中考慮設一條只照顧香港的後備電源。

中電：考慮設只照顧香港後備電

立法會議員張欣宇在會上表示，事故中未能發揮作用的後備電源在數個月前損毁，至事故發生時仍未修復，詢問當局有否督促中電復修。中電總裁蔣東強表示，有關後備電源連接屯門至天水圍，途經內地，數月前因建築工程受損，中電曾與有關單位磋商修復事宜。

機電工程署長彭耀雄表示，如電纜損毁牽涉在港工程，因施工前未做相應措施所致，機電署會調查，惟今次損毁範圍不在本港，因此事前不知損毁。環境及生態局長謝展寰表示，損毁部分在本港位置以外，且疫情令中電跟進比一般情况更久，稱當局稍後會再就此書面答覆。

實政圓桌田北辰提問，中電會否考慮設立只照顧香港的新後備電源。蔣東強回應指，會在將來規劃中考慮，又解釋中電1970年代末起與廣東省電網有聯網，可將大亞灣核電輸入至香港，並發揮互相支援功能，並指當年考慮在屯門設後備電源，希望可物盡其用，同時具後備和互相支援功能。

會上多名議員批評中電向受影響住戶派100元心意券的做法吝嗇，冀有電費減免。田北辰指中電「蚊蚊計較，毫無誠意，好小家，在傷口上灑鹽」，又指中電只撥2000萬元補償，比商場優惠活動更少；民建聯葛珮帆查詢，當局會否就兩電事故設立索償機制。中電未直接回應會否減免電費，謝展寰則表示電力公司與居民有供電合約，現已有民事索償機制，不會再引入政府機制。

消委會昨回應就消費者可否因應事件申請「消費者訴訟基金」，指消費者申請時須考慮事件是否涉重大的公眾利益或不公平等因素，同時亦需已嘗試所有其他解決紛爭的途徑而仍未能與商戶達成共識或協議。

相關字詞﹕大停電 謝展寰 中電 中電電纜橋火警

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