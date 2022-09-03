自願醫保保單破百萬 去年成功索償個案39%獲賠全額

議員質疑成效 倡公院推受保「優質牀」

醫衞局表示，至今年3月自願醫保計劃認可產品保單數目達104.5萬張，其中53%受保人未滿40歲，33%未滿30歲；去年93%個案成功索償，當中約39%獲全額償付，償付比率達九成或以上的約佔65%，達八成或以上的約佔78%，全年整體償付比率平均約為89%。當局認為計劃可為受保人提供充分保障，協助應付醫療開支。

林哲玄表示，對比5年前的公私營醫療開支為「一半半」，最新比例約為51%比49%，不跌反升，顯示計劃成效未如理想。他認為自願醫保標準保單保額只有約一半，過去5年保障未增加，透明度雖改善，但不少病人寧願用公院服務。林建議醫管局推出舒適度和私隱度較高的「二等牀」服務，資助額為約50%，低於現時牀位的約95%，但容許病人以自願醫保賠償支付，認為可吸引投保，亦有助醫管局資金回籠，並可藉以提升服務。