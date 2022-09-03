自願醫保保單破百萬 去年成功索償個案39%獲賠全額

【明報專訊】自願醫保計劃2019年4月全面推行，半年後（2019年9月底）認可產品的保單數目超過30萬，港府當時稱反應令人鼓舞；至今年3月，即推出計劃後3年，保單數目突破100萬份。醫務衛生局昨日表示，53%受保人未滿40歲，33%未滿30歲，認為計劃吸引年輕人士。醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，香港公私營醫療開支比例在自願醫保推出後微升，自願醫保成效未如理想，建議公院推出較優質的病牀服務，容讓病人使用自願醫保，提升購買誘因。
議員質疑成效 倡公院推受保「優質牀」
醫衞局表示，至今年3月自願醫保計劃認可產品保單數目達104.5萬張，其中53%受保人未滿40歲，33%未滿30歲；去年93%個案成功索償，當中約39%獲全額償付，償付比率達九成或以上的約佔65%，達八成或以上的約佔78%，全年整體償付比率平均約為89%。當局認為計劃可為受保人提供充分保障，協助應付醫療開支。
林哲玄表示，對比5年前的公私營醫療開支為「一半半」，最新比例約為51%比49%，不跌反升，顯示計劃成效未如理想。他認為自願醫保標準保單保額只有約一半，過去5年保障未增加，透明度雖改善，但不少病人寧願用公院服務。林建議醫管局推出舒適度和私隱度較高的「二等牀」服務，資助額為約50%，低於現時牀位的約95%，但容許病人以自願醫保賠償支付，認為可吸引投保，亦有助醫管局資金回籠，並可藉以提升服務。