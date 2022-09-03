粥碗寫「勝」變戰鬥碗 disco經驗搬入大牌檔

東寶1993年隨渣華道市政大廈啟用開業，前身是露比外父在北角糖水道經營的粥店。談及「戰鬥碗」，露比解釋，這款碗原用以盛白粥，搬入市政大廈後，客人會用碗鬥快對飲，誰最快飲到底誰勝，所以在碗底寫上「勝」字，促成「戰鬥碗」。他在十多年前又想起，酒店會以冰凍杯子盛載啤酒，遂參考改良，把碗疊起放入雪櫃雪凍。

演《細路祥》獲提名金像獎

「做娛圈畀人鬧，不如喺度鬧人」

導演陳果昨亦舉起「戰鬥碗」暢飲，他回憶當年露比願參演《細路祥》，皆因東寶要修理冷氣停業，即便其後再邀約，心繫東寶的露比已分身不暇。露比也說，今年有電影邀他拍攝，且可與劉德華共演，但拍攝時間太長，只能回絕，笑言無意在娛樂圈發展，「做娛樂圈要畀人鬧，不如留喺度鬧人」。 20多年熟客William說，露比對食物要求高，如味道不合格會「鬧廚房」，要求重做，「唔會話畀咗錢就算」。他與陳果不約而同表示，東寶從非靠「同人飲兩杯酒就有客」，最重要還是食物質素。

或許比起戲癮，露比更愛留在東寶跳舞。他隨電子音樂舞動，腳踏自製鋸齒形水靴做「一字馬」，已成食客共同回憶。露比稱最初非為顧客跳舞，只是喜歡音樂，便將自己1980年代在disco工作的形式搬來大牌檔。昨夜來撐場的舊同事Romeo形容露比是「enjoy the work」的人，喜歡在工作找樂趣，自娛娛人，「愈跳愈後生」。

東寶迎來終章，露比自言沒有不捨，「氣氛是做出來，餐廳都是人做出來」。他一如以往播起音樂，第一首是張國榮《怪你過份美麗》。