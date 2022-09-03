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舊歌豪飲送「東寶」 熟客嘆別老香港 露比：如果搬舖，都會用番咁嘅形式

【明報專訊】「飲勝！」遭食環署終止租約的北角東寶小館，昨天迎來在渣華道市政大廈的最後一夜，數百舊雨新知趕與「生招牌」經理露比碰「戰鬥碗」飲酒，豪飲高歌道別，露比則表演「筷子開啤酒」和「一字馬」，又點播多首懷舊金曲，全場氣氛高漲。同為食客的導演陳果形容東寶有「80年代香港最璀璨時的豪邁」，對其結業感可惜；有光顧21年的熟客懷念自己在東寶學飲酒，稱東寶是香港地道文化，形容東寶結業如「香港人身分被抹去」。

東寶小館的最後一夜昨午5時許拉開帷幕，至晚上8時已座無虛席，數以百計客人歡送屹立北角渣華道街市30年的東寶小館。

露比滿場飛 對飲跳舞一字馬

一如往昔，食客在強勁音樂下高舉東寶招牌「戰鬥碗」暢飲啤酒，露比滿場飛施展「筷子開啤酒」，又即場表演招牌「一字馬」，又邀客人共跳霹靂舞，客人爭相合照。場內多次播放樂隊Beatles歌曲Hey Jude，食客齊聲合唱，「戰鬥碗」此起彼落，露比多番邀請食客對飲。全場食客高呼「東寶加油」打氣，露比回應「香港加油」，又高呼「此處不留人，自有留人處」。

氣氛「好純情好喪」 胡孟青嘆情難再

本身是北角街坊的股評人胡孟青亦是捧場客，光顧超過10年的她形容東寶氣氛「好純情、好喪」，配上1980年代舊歌，滿是香港情懷，慨嘆此情難再，「香港這幾年氣氛死氣沉沉，你（政府）就趕盡殺絕」。她又稱很多銀行家也是東寶熟客，「有得飲、有得食，食地道嘢，開心過去老蘭（蘭桂坊）㗎」。

常辦煞科宴 陳果：有80年代港式豪邁

曾邀露比參演其電影的導演陳果形容，東寶有種「80年代香港最璀璨時的豪邁」，可重溫舊時香港歌舞昇平的繁華畫面，亦常在東寶舉行電影煞科宴，對於「要將一間好好食的餐廳摧毁」感可惜。昨日所見，旅發局網頁介紹東寶的頁面已遭刪去。

現年44歲、光顧東寶21年的Gary不捨東寶的人情味，形容東寶「有一個家的感覺，出去工作很辛苦，回來好像回到家中」，最愛其氣氛「夠放」，每次來到均感自由放鬆，自言人生第一次學飲酒便在東寶，與露比劈酒20碗終不敵醉倒，婚後亦常帶妻兒到來。他說東寶是香港人品牌，慨嘆香港失去自身文化，「香港已經變了，九七之後慢慢變了，地道的文化亦不能保留，覺得一部分香港人的身分被抹去」，取而代之是中國風格的事物更會被保留，感到很可惜。

客憶學飲酒 嘆結業如「抹港人身分」

光顧10多年的Paco穿上「東寶」衫到場，他說東寶陪伴成長，由大學畢業到在職場打滾，「小學、中學、大學（同學聚會）、升職飯、farewell（歡送）飯，這10年陪伴我成長」，即使東寶重開亦「好驚沒有個vibe（氣氛）」，又稱常與店員聊天，談人生道理，「飲到wing wing地，（店員）攬住你」，今年成婚的他本打算11月在東寶擺酒，現計劃成空。

晚上11時許，露比點播張震嶽《愛我別走》，全場亮起手機燈合唱，其間露比逐一向食客介紹廚房伙計，曲終後有食客高呼「沒有新東寶，哪有新香港」，其後顧客陸續散去，續以歌聲說再見。

迎來最後一夜，露比說沒有不捨，「如果搬舖，我仍會喺度，都會用番咁嘅形式做東寶，有音樂啲客就來」。

相關字詞﹕食環署 東寶小館

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