Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2022年9月3日星期六
港聞二
支聯案控煽顛 鄒幸彤：無可能認罪 控方質疑辯方播集會片「宣揚」 官指屬控方證據准播
梁晃維岑子杰劉澤鋒擬認罪 控方：應審結後判刑
「傑斯」10．7判刑 將交出487萬資產
張家朗奪金片配《榮光》 無業男否認辱國歌
舊歌豪飲送「東寶」 熟客嘆別老香港 露比：如果搬舖，都會用番咁嘅形式
粥碗寫「勝」變戰鬥碗 disco經驗搬入大牌檔
人代料12月換屆 6人入政府失選舉成員資格
自願醫保保單破百萬 去年成功索償個案39%獲賠全額
機電署：後備電損毁範圍不在港 事前不知
兒童疫苗通涵蓋範圍 研納圖書館運動場否 童權委會憂場所受限 損身心發展
張國鈞染疫 前日曾與林定國晤青年團體
料「逆隔離」後北上額增 譚耀宗：現談全通關不實際
警捉4「紅碼」外出者 押赴竹篙灣
染疫15月大女嬰凝血失調 未知成因 兩周逾5童重症 劉家獻籲帶子女打針減風險
兒科房七成滿 醫局稱需借成人牀
探院舍改48小時內採樣陰性
劉宇隆憂疫苗價錢談不妥 籲勿等童版復必泰
禁表演爵士樂酒吧將結業 同行轉直播求生
時任警涉直播行房 子供稱感猥瑣變態
遭中六生刺頸 警入稟索償
稱太子站遭警毆傷 市民索償
張宇人倡中大校董改組 稱與段崇智「必然有關」
教大校長明年離職 首席副校獲薦接任
中大外推欄撒粉案 認集結生囚6周
內地12漢涉同性裸聊勒索港男 警伙內地破案 31案事主八成未夠30歲
元朗印度籍男遭斬斷掌 反黑追緝3煞
露宿婦遭劫1.6萬 印度裔男一被捕一在逃
尊子漫畫
【Emily】花生醬搽麵包引老鼠 環境副局黃淑嫻做洗街阿姐
【Emily】疫苗通無電話可用手機？ 竹君話講錯
【Emily】「活力避風塘」迎月開放 將有「嘩啦嘩啦」載出海
【Emily】鄧炳強做「找數真漢子」 請卓孝業食牛腩麵
【Emily】建小西灣站 不入港島東十大關注議題
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
支聯案控煽顛 鄒幸彤：無可能認罪 控方質疑辯方播集會片「宣揚」 官指屬控方證據准播
梁晃維岑子杰劉澤鋒擬認罪 控方：應審結後判刑
「傑斯」10．7判刑 將交出487萬資產
張家朗奪金片配《榮光》 無業男否認辱國歌
舊歌豪飲送「東寶」 熟客嘆別老香港 露比：如果搬舖，都會用番咁嘅形式
粥碗寫「勝」變戰鬥碗 disco經驗搬入大牌檔
人代料12月換屆 6人入政府失選舉成員資格
自願醫保保單破百萬 去年成功索償個案39%獲賠全額
機電署：後備電損毁範圍不在港 事前不知
兒童疫苗通涵蓋範圍 研納圖書館運動場否 童權委會憂場所受限 損身心發展
張國鈞染疫 前日曾與林定國晤青年團體
料「逆隔離」後北上額增 譚耀宗：現談全通關不實際
警捉4「紅碼」外出者 押赴竹篙灣
染疫15月大女嬰凝血失調 未知成因 兩周逾5童重症 劉家獻籲帶子女打針減風險
兒科房七成滿 醫局稱需借成人牀
探院舍改48小時內採樣陰性
劉宇隆憂疫苗價錢談不妥 籲勿等童版復必泰
禁表演爵士樂酒吧將結業 同行轉直播求生
時任警涉直播行房 子供稱感猥瑣變態
遭中六生刺頸 警入稟索償
稱太子站遭警毆傷 市民索償
張宇人倡中大校董改組 稱與段崇智「必然有關」
教大校長明年離職 首席副校獲薦接任
中大外推欄撒粉案 認集結生囚6周
內地12漢涉同性裸聊勒索港男 警伙內地破案 31案事主八成未夠30歲
元朗印度籍男遭斬斷掌 反黑追緝3煞
露宿婦遭劫1.6萬 印度裔男一被捕一在逃
尊子漫畫
【Emily】花生醬搽麵包引老鼠 環境副局黃淑嫻做洗街阿姐
【Emily】疫苗通無電話可用手機？ 竹君話講錯
【Emily】「活力避風塘」迎月開放 將有「嘩啦嘩啦」載出海
【Emily】鄧炳強做「找數真漢子」 請卓孝業食牛腩麵
【Emily】建小西灣站 不入港島東十大關注議題
支聯案控煽顛 鄒幸彤：無可能認罪 控方質疑辯方播集會片「宣揚」 官指屬控方證據准播
梁晃維岑子杰劉澤鋒擬認罪 控方：應審結後判刑
「傑斯」10．7判刑 將交出487萬資產
張家朗奪金片配《榮光》 無業男否認辱國歌
舊歌豪飲送「東寶」 熟客嘆別老香港 露比：如果搬舖，都會用番咁嘅形式
粥碗寫「勝」變戰鬥碗 disco經驗搬入大牌檔
人代料12月換屆 6人入政府失選舉成員資格
自願醫保保單破百萬 去年成功索償個案39%獲賠全額
機電署：後備電損毁範圍不在港 事前不知
兒童疫苗通涵蓋範圍 研納圖書館運動場否 童權委會憂場所受限 損身心發展
張國鈞染疫 前日曾與林定國晤青年團體
料「逆隔離」後北上額增 譚耀宗：現談全通關不實際
警捉4「紅碼」外出者 押赴竹篙灣
染疫15月大女嬰凝血失調 未知成因 兩周逾5童重症 劉家獻籲帶子女打針減風險
兒科房七成滿 醫局稱需借成人牀
探院舍改48小時內採樣陰性
劉宇隆憂疫苗價錢談不妥 籲勿等童版復必泰
禁表演爵士樂酒吧將結業 同行轉直播求生
時任警涉直播行房 子供稱感猥瑣變態
遭中六生刺頸 警入稟索償
稱太子站遭警毆傷 市民索償
張宇人倡中大校董改組 稱與段崇智「必然有關」
教大校長明年離職 首席副校獲薦接任
中大外推欄撒粉案 認集結生囚6周
內地12漢涉同性裸聊勒索港男 警伙內地破案 31案事主八成未夠30歲
元朗印度籍男遭斬斷掌 反黑追緝3煞
露宿婦遭劫1.6萬 印度裔男一被捕一在逃
【Emily】花生醬搽麵包引老鼠 環境副局黃淑嫻做洗街阿姐
【Emily】疫苗通無電話可用手機？ 竹君話講錯
【Emily】「活力避風塘」迎月開放 將有「嘩啦嘩啦」載出海
【Emily】鄧炳強做「找數真漢子」 請卓孝業食牛腩麵
【Emily】建小西灣站 不入港島東十大關注議題
prev
next