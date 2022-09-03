中大外推欄撒粉案 認集結生囚6周

求情稱案情輕微、非主導角色

辯方求情時稱，本案案情較輕微，首被告曹德（22歲）並非主導角色，僅在場十多秒；被告因本案停學一年，現就讀歷史系，獲教授給予良好評價，希望未來到英國倫敦大學學院（UCL）修讀人類學課程，將來成為記者。辯方又稱，報告顯示被告不適合判入勞教中心，冀法庭判處較短刑期或緩刑。

署理主任裁判官張志偉判刑時稱，本案有使用暴力及有一定部署，且有保安因為被告及其他人使用的暴力受傷。張官又引述黃之鋒、羅冠聰及周永康等案例稱，此類案件須判處懲罰性、阻嚇性的刑罰；本案使用的暴力較輕微，但不同意判處緩刑，監禁是唯一判刑選項。

官稱有部署、涉暴力 須處阻嚇刑罰

曹德步入囚室前，多名旁聽人士高呼「撐住呀」，曹舉起敬禮手勢回應。本案其他3名被告區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）、梁顥維（26歲）不認罪，押後至9月22日審前覆核。

根據案情，中大自2019年11月設有出入管制站檢查進校人士身分。當日中午12時許，10名戴口罩的黑衣人包括首被告，衝進站內及叫喊「直入就得」，並推倒屏障、撒生粉和擲雞蛋。一名保安被撒中頭部和身體，驗傷時發現雙眼通紅，有輕微「點狀上皮糜爛」症狀。首被告其後被保安制服及警方拘捕。

【案件編號：STCC748/22】