張宇人倡中大校董改組 稱與段崇智「必然有關」

擬最快10月立會提案

教資會2002年發表《宋達能報告》，建議各間大學檢討管治架構，其中中大校董會分別於2009年和2016年提出改組方案，建議縮減校董會人數並增加校外校董的比例，因學生會及部分立法會議員反對而未能成事。

暫建基舊方案增校外校董

聘校長須3/4校外委員同意

張宇人表示，本港另外7間資助大學早於2003年已通過修改校董會組成，批評中大嚴重落後，質疑倘中大校董會早「改革」，就不會發生校長續任爭議。他回覆本報查詢時又指，中大校董會的管治效能問題存在已久，段崇智的續任問題是今次修例觸發點，將聯同同為中大校董的鄧家彪和劉國勳提出私人草案。草案暫計劃建基於2016年公布的中大校董會改組方案（見表），亦擬提出聘任正副校長須獲校董會四分之三的校外委員同意。

張又說，一直有就私人草案與政府溝通，正撰寫草案條文，願意吸納不同持份者的意見，目標最快10月立法會復會後提交教育事務委員會討論。對於此舉是否削弱校方權力，他強調權力沒有絕對，校董會需發揮制衡作用，反問「如果校長是對的，校董會怎會不支持？」

中大稱沒回應 狄志遠質疑政治化

中大回覆查詢時表示，對張宇人的建議沒有回應。曾於1990年代擔任中大校董的狄志遠認為，校董會結構及運作無重大問題，以學術人員主導較合適，如果因段崇智續任爭議而改組校董會，他質疑是政治化的做法，「我很難接受，不會支持」。

中大生籲議員諮詢學生

中大「聯書院學生會平台小組」召集人葉子駿表示，由於張宇人未提出具體方案，所以不便評論，但如建基於2016年方案，他稱當年學生代表已表達關注，包括質疑學生校董的權力受限。葉又稱，中大學生是校董會的最大持份者，期望立法會議員廣泛諮詢學生以至社會各界的意見，勿操之過急。