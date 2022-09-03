港聞

港聞二

時任警涉直播行房 子供稱感猥瑣變態

【明報專訊】時任警員涉於2016至2018年於家中在兒子面前播放色情片自瀆，並一度以藤條及疑用刀威嚇兒子一同自瀆，他否認作出猥褻行為及虐兒的交替控罪等共10罪，案件昨日在高等法院續審。事主X在錄影會面稱，被告以「將來要識女仔」為由着他一同看色情片，又叫他自瀆，再着他觀看父母行房的「真人示範」。X形容感覺很猥瑣及變態，不願自瀆時曾遭被告曾以藤條威嚇、被塞進被套等。

「將來要識女仔」為由 播淫片逼自瀆

被告FSL（現47歲）被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、3項殘暴對待兒童的交替控罪。

法庭昨傳召事主X（現年15歲）透過視像作供。庭上播放X在12歲時所做的兩次錄影會面。X稱自小五起，被告在客廳播放色情片段，邀請X一同觀看，又言「仔呀，你都小五，差唔多要睇下，將來要識女仔，做呢樣嘢會令佢開心，會願意同你一齊」，被告露出陽具自瀆，X感不適。X說，被告及後稱自瀆「好歡樂，好開心㗎」，邀請他看片時自瀆，X照其意思做，惟被告由每周一次，到後來近乎日日都播色情片段。有一次X與被告前往上水與細姨午膳，被告成功「呃錢」後帶他到商場廁所「慶功」，各自在廁格看片自瀆。

X憶述被告曾着他「要睇真人示範」，又在睡房設置鏡頭，透過應用程式直播夫妻行房，着X觀看。X形容「感覺好猥瑣、好變態」，一度反轉手機，但仍聽到父母呻吟。翌日被告問X「正唔正呀？雄唔雄武？」X敷衍回應「OK嘅」，其後被告扔掉鏡頭及刪除程式。

稱被「警察式懲罰」塞入被套

X稱憑直播片中的男子後背有鞭打傷痕而認出被告，稱是祖父母打成的。X其後稱憶起被告曾稱傷痕是追犯人時造成。X續說，被告曾言X不合作則後果自負、「搞錯呀，咁正你都唔識珍惜？」亦曾持藤條作勢打他、從廚房拿刀，甚至以警察體罰方式懲罰他，例如塞他入警察被套，故大部分時間都遵從被告意思而自瀆。

辯方問X其父母是否曾因他做功課懶散，揚言會在家安裝閉路電視監視他。X稱不記得，但同意客廳有一個閉路電視鏡頭，只有父母有控制開關的程式。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 251/21】

相關字詞﹕高等法院 殘暴對待兒童 煽惑年齡16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 警員

上 / 下一篇新聞

支聯案控煽顛 鄒幸彤：無可能認罪 控方質疑辯方播集會片「宣揚」 官指屬控方證據准播
支聯案控煽顛 鄒幸彤：無可能認罪 控方質疑辯方播集會片「宣揚」 官指屬控方證據准播
梁晃維岑子杰劉澤鋒擬認罪 控方：應審結後判刑
梁晃維岑子杰劉澤鋒擬認罪 控方：應審結後判刑
「傑斯」10．7判刑 將交出487萬資產
「傑斯」10．7判刑 將交出487萬資產
張家朗奪金片配《榮光》 無業男否認辱國歌
張家朗奪金片配《榮光》 無業男否認辱國歌
舊歌豪飲送「東寶」 熟客嘆別老香港 露比：如果搬舖，都會用番咁嘅形式
舊歌豪飲送「東寶」 熟客嘆別老香港 露比：如果搬舖，都會用番咁嘅形式
粥碗寫「勝」變戰鬥碗 disco經驗搬入大牌檔
粥碗寫「勝」變戰鬥碗 disco經驗搬入大牌檔
人代料12月換屆 6人入政府失選舉成員資格
人代料12月換屆 6人入政府失選舉成員資格
自願醫保保單破百萬 去年成功索償個案39%獲賠全額
自願醫保保單破百萬 去年成功索償個案39%獲賠全額
機電署：後備電損毁範圍不在港 事前不知
機電署：後備電損毁範圍不在港 事前不知
兒童疫苗通涵蓋範圍 研納圖書館運動場否 童權委會憂場所受限 損身心發展
兒童疫苗通涵蓋範圍 研納圖書館運動場否 童權委會憂場所受限 損身心發展
張國鈞染疫 前日曾與林定國晤青年團體
張國鈞染疫 前日曾與林定國晤青年團體
料「逆隔離」後北上額增 譚耀宗：現談全通關不實際
料「逆隔離」後北上額增 譚耀宗：現談全通關不實際
警捉4「紅碼」外出者 押赴竹篙灣
警捉4「紅碼」外出者 押赴竹篙灣
染疫15月大女嬰凝血失調 未知成因 兩周逾5童重症 劉家獻籲帶子女打針減風險
染疫15月大女嬰凝血失調 未知成因 兩周逾5童重症 劉家獻籲帶子女打針減風險
兒科房七成滿 醫局稱需借成人牀
兒科房七成滿 醫局稱需借成人牀
探院舍改48小時內採樣陰性
探院舍改48小時內採樣陰性
劉宇隆憂疫苗價錢談不妥 籲勿等童版復必泰
劉宇隆憂疫苗價錢談不妥 籲勿等童版復必泰
禁表演爵士樂酒吧將結業 同行轉直播求生
禁表演爵士樂酒吧將結業 同行轉直播求生
遭中六生刺頸 警入稟索償
遭中六生刺頸 警入稟索償
稱太子站遭警毆傷 市民索償
稱太子站遭警毆傷 市民索償
張宇人倡中大校董改組 稱與段崇智「必然有關」
張宇人倡中大校董改組 稱與段崇智「必然有關」
教大校長明年離職 首席副校獲薦接任
教大校長明年離職 首席副校獲薦接任
中大外推欄撒粉案 認集結生囚6周
中大外推欄撒粉案 認集結生囚6周
內地12漢涉同性裸聊勒索港男 警伙內地破案 31案事主八成未夠30歲
內地12漢涉同性裸聊勒索港男 警伙內地破案 31案事主八成未夠30歲
元朗印度籍男遭斬斷掌 反黑追緝3煞
元朗印度籍男遭斬斷掌 反黑追緝3煞
露宿婦遭劫1.6萬 印度裔男一被捕一在逃
露宿婦遭劫1.6萬 印度裔男一被捕一在逃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】花生醬搽麵包引老鼠 環境副局黃淑嫻做洗街阿姐
【Emily】花生醬搽麵包引老鼠 環境副局黃淑嫻做洗街阿姐
【Emily】疫苗通無電話可用手機？ 竹君話講錯
【Emily】疫苗通無電話可用手機？ 竹君話講錯
【Emily】「活力避風塘」迎月開放 將有「嘩啦嘩啦」載出海
【Emily】「活力避風塘」迎月開放 將有「嘩啦嘩啦」載出海
【Emily】鄧炳強做「找數真漢子」 請卓孝業食牛腩麵
【Emily】鄧炳強做「找數真漢子」 請卓孝業食牛腩麵
【Emily】建小西灣站 不入港島東十大關注議題
【Emily】建小西灣站 不入港島東十大關注議題