時任警涉直播行房 子供稱感猥瑣變態

「將來要識女仔」為由 播淫片逼自瀆

被告FSL（現47歲）被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、3項殘暴對待兒童的交替控罪。

法庭昨傳召事主X（現年15歲）透過視像作供。庭上播放X在12歲時所做的兩次錄影會面。X稱自小五起，被告在客廳播放色情片段，邀請X一同觀看，又言「仔呀，你都小五，差唔多要睇下，將來要識女仔，做呢樣嘢會令佢開心，會願意同你一齊」，被告露出陽具自瀆，X感不適。X說，被告及後稱自瀆「好歡樂，好開心㗎」，邀請他看片時自瀆，X照其意思做，惟被告由每周一次，到後來近乎日日都播色情片段。有一次X與被告前往上水與細姨午膳，被告成功「呃錢」後帶他到商場廁所「慶功」，各自在廁格看片自瀆。

X憶述被告曾着他「要睇真人示範」，又在睡房設置鏡頭，透過應用程式直播夫妻行房，着X觀看。X形容「感覺好猥瑣、好變態」，一度反轉手機，但仍聽到父母呻吟。翌日被告問X「正唔正呀？雄唔雄武？」X敷衍回應「OK嘅」，其後被告扔掉鏡頭及刪除程式。

稱被「警察式懲罰」塞入被套

X稱憑直播片中的男子後背有鞭打傷痕而認出被告，稱是祖父母打成的。X其後稱憶起被告曾稱傷痕是追犯人時造成。X續說，被告曾言X不合作則後果自負、「搞錯呀，咁正你都唔識珍惜？」亦曾持藤條作勢打他、從廚房拿刀，甚至以警察體罰方式懲罰他，例如塞他入警察被套，故大部分時間都遵從被告意思而自瀆。

辯方問X其父母是否曾因他做功課懶散，揚言會在家安裝閉路電視監視他。X稱不記得，但同意客廳有一個閉路電視鏡頭，只有父母有控制開關的程式。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 251/21】